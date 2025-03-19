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        Haberler Dünyadan ABD'li ünlü yönetmen Carl Erik Rinsch Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı - magazin haberleri

        Yönetmen Carl Erik Rinsch Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı

        ABD'de ünlü Hollywood yönetmeni Carl Erik Rinsch, dizi yapacağı iddiasıyla Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.03.2025 - 12:57 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:57
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        Ünlü yönetmen tutuklandı
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        Netflix, yapım aşamasındaki 'White Horse' isimli diziyi satın almak için 2018 - 2019 arasında yönetmen Carl Erik Rinsch'e 44 milyon dolar ödeme yaptı. Ancak ABD'li yönetmen, diziyi tamamlamak için Netflix'ten 11 milyon dolar ek para talep etti.

        Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Carl Rinsch, Netflix'ten aldığı 11 milyon doları dizinin çekimlerini tamamlamak için kullanmak yerine kendi kişisel hesabına aktardı. Bu parayla kripto para ve lüks araçlar satın aldığını öne sürülen 47 yaşındaki yönetmen, dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerden gelir elde etme suçlamasıyla California'da tutuklandı.

        Aynı gün hakim karşısına çıkarılan Rinsch, hakkındaki iddianamenin hazırlandığı New York'ta mahkemeye çıkmak için 100 bin dolar kefalet ödemeyi kabul etti.

        2013 yapımı '47 Ronin' ve 2010 yapımı 'The Gift' gibi yapımların yönetmeni olarak tanınan Carl Rinsch'in New York'taki duruşma tarihi henüz belli değil.

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        #Carl Erik Rinsch
        #Netflix
        #tutuklama
        #dolandırıcılık
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