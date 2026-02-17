Canlı
        ABD'li yetkili: İran'la ilerleme kaydedildi | Dış Haberler

        ABD'li yetkili: İran'la ilerleme kaydedildi

        ABD'li bir yetkili, İran'la yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ifade ederken, "Ancak görüşülmesi gereken hala çok sayıda ayrıntı bulunuyor. İranlılar, pozisyonlarımızdaki bazı farklılıkları gidermeye yönelik ayrıntılı önerilerle önümüzdeki iki hafta içinde geri döneceklerini belirtti." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 22:31 Güncelleme: 17.02.2026 - 22:31
        ABD'li yetkili: İran'la ilerleme kaydedildi
        ABD ve İran heyetleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerinin ardından bir ABD’li yetkili, temaslarda ilerleme sağlandığını ancak hala birçok ayrıntının ele alınması gerektiğini bildirdi.

        ABD’li yetkilinin AA'ya verdiği bilgide, "İlerleme kaydedildi, ancak görüşülmesi gereken hala çok sayıda ayrıntı bulunuyor. İranlılar, pozisyonlarımızdaki bazı farklılıkları gidermeye yönelik ayrıntılı önerilerle önümüzdeki iki hafta içinde geri döneceklerini belirtti." ifadeleri yer aldı.

        İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD heyetine ise Steve Witkoff ve Jared Kushner’in başkanlık ettiği ikinci tur dolaylı görüşmelerin ardından, İran’ın sunacağı ayrıntılı öneriler doğrultusunda temasların sürmesinin beklendiği kaydedildi.

