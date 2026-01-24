Habertürk
        ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'da ölenlerin sayısı 5 bin 137'ye yükseldi

        ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'da ölenlerin sayısı 5 bin 137’ye yükseldi

        ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 137'ye yükseldiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 24.01.2026 - 09:54
        "İran'da ölenlerin sayısı 5 bin 137'ye yükseldi"
        HRANA’nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 27 bin 797 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 208 güvenlik görevlisi dahil 5 bin 137 kişi yaşamını yitirdi.

        HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 5 bin 2’ye çıktığını belirtmişti.

        İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

        Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

        İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

        Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

        İran’da gösteriler azalmış olsa da ABD’nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

