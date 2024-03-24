ABD: Moskova saldırısında Ukrayna'nın bir dahli yok

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson cuma günü Moskova'da meydana gelen terör saldırısının tek sorumlusunun DEAŞ olduğunu ve Ukrayna'nın saldırıda bir payının olmadığını söyledi.

ABD hükümeti bu ayın başında Moskova'da bir saldırı gerçekleşeceği konusunda vatandaşlarını uyarmış ve bir kamuoyu açıklaması yayınlamıştı.

Watson şu cümleyi sarf etti:

"Bu saldırının tek sorumlusu DEAŞ'dır. Ukrayna'nın herhangi bir dahli söz konusu değildir."