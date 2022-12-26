ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasının etkisi altında: Can kaybı artıyor!

Yetkililer, ayrıca Büyük Göller'in yakınında atmosferik basıncın aniden düşmesiyle oluşan ve "bomba siklonu" şeklinde adlandırılan kuvvetli bir kasırganın meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu kasırganın şiddetli rüzgarlar ve kar fırtınasına neden olduğu aktarıldı.