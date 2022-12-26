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ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasının etkisi altında: Can kaybı artıyor!

ABD'de "nesilde bir kez görülebilecek" dondurucu kar fırtınasında can kaybı artıyor. Nüfusun yüzde 60'ı fırtınanın etkisi altında kalırken, ABD basınında yer alan haberlere göre, 37 ila 41 kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi

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HABERTURK.COM / AA
  • DONUYORLAR! ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasının etkisi altında: Can kaybı artıyor!

    ABD'de "nesilde bir kez görülebilecek" dondurucu kar fırtınasında can kaybı artıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, 37 ila 41 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının 50'yi geçmesi bekleniyor.
  • DONUYORLAR! ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasının etkisi altında: Can kaybı artıyor!

    ABD'nin New York eyaletinin Erie County bölge yöneticisi Marc Poloncarz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı nedeniyle pazar günü 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini teyit ederek, bölgede toplam ölü sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu.

     

     
  • DONUYORLAR! ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasının etkisi altında: Can kaybı artıyor!

    Yoğun kar yağışının olduğu bazı bölgelerde acil durum ilan edilerek, sürüş yasağı getirildi. Bazı eyaletlerde elektrik şebekesi operatörleri ise kapasite sorunu nedeniyle kullanıcılardan tasarruflu olmaları için çağrıda bulundu.

     

     
  • DONUYORLAR! ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasının etkisi altında: Can kaybı artıyor!

    Ülkede milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektrikten yoksun kalarak evlerine hapis oldu.
  • DONUYORLAR! ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasının etkisi altında: Can kaybı artıyor!

    Kanada'daki Büyük Göller'den Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar kapsamı genişleyen "ölümcül kar fırtınası", ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını olumsuz etkiledi.

     

     
  • DONUYORLAR! ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasının etkisi altında: Can kaybı artıyor!

    Uçuş takip sitesi FlightAware, 25 Aralık Pazar günü ABD'de iç ve dış hatlarda 1645 uçuşun iptal edildiğini, 3869 uçuşta da gecikme yaşandığını bildirdi.

     

     
  • DONUYORLAR! ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasının etkisi altında: Can kaybı artıyor!

    Ulusal Hava Servisi de pazar sabahı itibarıyla Buffalo Niagara Uluslararası Havalimanı'nda kar kalınlığının 109 santimetreye ulaştığını aktardı.

     

     
  • DONUYORLAR! ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasının etkisi altında: Can kaybı artıyor!

    Yetkililer, ayrıca Büyük Göller'in yakınında atmosferik basıncın aniden düşmesiyle oluşan ve "bomba siklonu" şeklinde adlandırılan kuvvetli bir kasırganın meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu kasırganın şiddetli rüzgarlar ve kar fırtınasına neden olduğu aktarıldı.
  • DONUYORLAR! ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasının etkisi altında: Can kaybı artıyor!

    ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

     

     
  • DONUYORLAR! ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasının etkisi altında: Can kaybı artıyor!

    Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

     

     
  • DONUYORLAR! ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasının etkisi altında: Can kaybı artıyor!

    Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti.

     

     
  • DONUYORLAR! ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasının etkisi altında: Can kaybı artıyor!
  • DONUYORLAR! ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasının etkisi altında: Can kaybı artıyor!
  • DONUYORLAR! ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasının etkisi altında: Can kaybı artıyor!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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