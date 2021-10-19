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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad istifa etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın istifa ettiğini, yerine yardımcısı Thomas West’in atandığını açıkladı

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad istifa etti
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi istifa etti
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AA

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, “Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad görevinden ayrılıyor. Amerikan halkına onlarca yıllık hizmeti için minnettarlığımı sunuyorum. Daha önce Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yapan Thomas West, Afganistan Özel Temsilcisi olacak.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde ulusal güvenlik ekibinde yer alan West’in Afganistan’la ilgili diplomatik çabalara öncülük edeceğini belirten Blinken, “Özel Temsilci West, diplomatik çabalara öncülük edecek, Güney ve Orta Asya İşleri Bürosunda Bakan ve Bakan Yardımcısına tavsiyelerde bulunacak.” değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre; Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Afganistan Özel Temsilciliğine getirilen Halilzad, ABD’nin Taliban’la müzakerelerinde önemli rol oynamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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