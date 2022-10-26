ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden James Bond pozu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, sosyal medya hesabından İstanbul'daki Kapalıçarşı'nın çatışından koşarken çekildiği bir fotoğrafı paylaştı.
Büyükelçi Flake'in paylaştığı fotoğrafta arkasında birinin daha koştuğu görülürken, Flake, "Bana yetişiyor. Ceketini çıkarsan iyi olur." ifadelerini kullandı.
JAMES BOND FİLMİ AKILLARA GELDİ
Flake'in bu paylaşımının, 2012'de James Bond'un başrolünde oynadığı "Skyfall" filmindeki sahneden esinlendiği düşünüldü.
Eylül ayında İstanbul'dan başka bir fotoğraf paylaşan Flake, eşiyle birlikte Sultan Ahmet Camii önünde poz vermişti. Flake bu fotoğrafı, "İstanbul'daki favori yerlerimizden biri, arka planda Sultan Ahmet Camii. Merhaba Türkiye!" sözleriyle paylaştı.
*Haberin görselleri Jeff Flake'in Instagram hesabından alınmıştır.
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