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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon 200 bin varil azaldı

ABD'nin ham petrol stokları azaldı
AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7 milyon 200 bin varil (yüzde 1,7) azalarak yaklaşık 425 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 833 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 621 milyon 300 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,6) artışla 227 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 183 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 340 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 228 bin varil artarak 3 milyon 40 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 21-27 Ağustos haftasında 81 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 904 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Ağustos 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.

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