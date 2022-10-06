ABD İstanbul Başkonsolosu'ndan yeni vize paylaşımı 0:00 / 0:00

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Türk vatandaşlarının vizede yaşadığı problemler uzun zamandır tartışma konusu oluyor. Aynı şekilde vize yenileme süreçleri de Türk vatandaşlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

ABD'ye turizm, iş veya eğitim amaçlı seyahat etmeyi planlayanlar da uzun bekleme sürelerinden şikayet ediyordu. Turizm amaçlı seyahatlerde bekleme sürelerinin Mayıs 2023'e kadar uzadığı görülüyordu.

Son dönemde vize bekleme sürelerinde yaşanan sorunların ardından ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD İstanbul Başkonsolosu Jonathan Henick ABD'ye turizm, iş veya eğitim amaçlı seyahat etmeyi planlayanlar için bir açıklama yaptı.

"Tüm vize başvuru sahiplerinin dikkatine ABD'ye turizm, iş veya eğitim amaçlı seyahat etmeyi planlıyorsanız, ABD İstanbul Başkonsolosu Jonathan Henick'in hepiniz için umut verici haberleri var!" notuyla yapılan paylaşımda Henick konuşmasına Türkçe konuşarak başladı.

Henick konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Burada yönettiğim ekiple ne kadar gurur duyduğumu söylemek isterim. Uzun günler ortaya koydukları sıkı çalışmayla ve ABD'ye mümkün olan en çok sayıda kişinin seyahat edebilmesini sağlamakta gösterdikleri kararlılıkta gurur duyuyorum. Umut veren bazı gelişmeleri sizinle paylaşmak isterim: Vize bekleme sürelerini kısaltmak için Mülakattan Muafiyet Programı'nın kapsamını, ABD vizesinin süresi son 4 yılda biten yolcuların birçoğunun da vizelerini posta yoluyla yenilemelerine imkan tanıyacak şekilde genişlettik. Bu da ilk kez başvuru yapacak kişilere randevu ayarlayabilme sayısını artırıyor. Çünkü sizin de ABD'ye gelmenizi istiyoruz. Ayrıca Ankara'daki büyükelçilik binamızın da açılmasıyla, daha da çok vize randeuvusu verebilir hale geldik. Vize başvurularınızı adil ve şeffaf biçimde işleme almak için azami kapasitede çalışmaktayız ve emeklerimizin sonucunu görüyoruz. Vize bekleme süreleri azalıyor ve ABD ile Türkiye arasında seyahat artıyor"

— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 6, 2022

VİZEDE YAŞANAN SORUNLAR

Son dönemlerde Türk vatandaşlarının vize konusunda yaşadığı ciddi problemler gündem olmuştu. Avrupa ülkelerinde bu kendini vize reddi olarak gösterirken, ABD’de buna bir de 1 yıla varan uzun randevu süreleri ekleniyordu.