ABD'nin SDG'ye mesajı net: Bölgede partnerimiz Türkiye ve Suriye
Güvenlik kaynakları, "Suriye'de SDG parantezi kapandı. Tarihi dönüşümün tam ortasındayız" ifadesiyle net mesajlar verdi. Peki ABD, Suriye'deki politikasını nasıl değiştirdi? SDG'ye hangi mesajlar verildi ve bundan sonraki süreçte ne bekleniyor?
Güvenlik kaynakları, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini Habertürk TV'ye değerlendirdi. Kaynaklara göre politika değişikliğinin ana gerekçesi Türkiye ile olan ilişkiler ve konjonktür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmelere dikkat çeken güvenlik kaynakları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın saha temasları, ikili diyalogları ve muhataplarını ikna kapasitesinin de süreci kolaylaştırdığının altını çizdi.
ABD: Muhatabımız SDG değil, Suriye
ABD, SDG üzerinden yürüttüğü ilişkiyi Suriye devleti üzerinden yürütme kararı aldı. Şam yönetiminin DEAŞ'la mücadele için uluslararası koalisyona katılması önemli adım olarak değerlendiriliyor.
Güvenlik kaynakları, ABD'nin görüşmelerde Suriye devletine, SDG’ye çok net biçimde Suriye’den çekileceğini ifade ettiğini de paylaştı. ABD operasyonlarını artık Ürdün’den yürütecek. Bu atılacak adım ABD'nin sadece Suriye’den çekilmesi değil aynı zamanda SDG ortaklığını da tamamen bitirdiği anlamına geliyor.
SDG lideri Mazlum Abdi'ye “İsrail’e bel bağlamayın" mesajı çok net biçimde iletildi. ABD'liler, "Suriye'deki Kürtlerin hamisi Ankara’dır, başkası değil” vurgusu yaptı.
SDG'nin Şam yönetimine entegrasyonuna dair de önemli mesajlar verildi. Erbil’de yapılan görüşmelerde SDG’ye Savunma Bakanlığı Yardımcılığı, Haseke Valiliği, merkezi idari yapıda görev alacak isimlerle birlikte kurucu meclis için temsilci verebilecekleri ifade edildiği öğrenildi.
Mazlum Abdi'nin söz konusu makamlar için Suriye yönetimine isim listesini sunduğu da belirtildi.