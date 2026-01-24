ABD'nin SDG'ye mesajı net: Bölgede partnerimiz Türkiye ve Suriye

Güvenlik kaynakları, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini Habertürk TV'ye değerlendirdi. Kaynaklara göre politika değişikliğinin ana gerekçesi Türkiye ile olan ilişkiler ve konjonktür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmelere dikkat çeken güvenlik kaynakları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın saha temasları, ikili diyalogları ve muhataplarını ikna kapasitesinin de süreci kolaylaştırdığının altını çizdi.

ABD: Muhatabımız SDG değil, Suriye

ABD, SDG üzerinden yürüttüğü ilişkiyi Suriye devleti üzerinden yürütme kararı aldı. Şam yönetiminin DEAŞ'la mücadele için uluslararası koalisyona katılması önemli adım olarak değerlendiriliyor.

Güvenlik kaynakları, ABD'nin görüşmelerde Suriye devletine, SDG’ye çok net biçimde Suriye’den çekileceğini ifade ettiğini de paylaştı. ABD operasyonlarını artık Ürdün’den yürütecek. Bu atılacak adım ABD'nin sadece Suriye’den çekilmesi değil aynı zamanda SDG ortaklığını da tamamen bitirdiği anlamına geliyor.

SDG lideri Mazlum Abdi'ye “İsrail’e bel bağlamayın" mesajı çok net biçimde iletildi. ABD'liler, "Suriye'deki Kürtlerin hamisi Ankara’dır, başkası değil” vurgusu yaptı.