ABD'nin Texas ve Minnesota eyaletlerindeki ICE karşıtı protestolarda 18 kişi gözaltına alındı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Minnesota'daki ICE karşıtı protestolarda 16 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

Göstericilerin federal kolluk kuvvetlerine "saldırdıkları, direndikleri ve çalışmalarını engelledikleri" gerekçesiyle gözaltına alındığını belirten Bondi, "Daha fazla gözaltı olmasını bekliyoruz. Daha önce söyledim, bir kez daha söylüyorum. Hiçbir şey, ABD Başkanı Donald Trump ve Adalet Bakanlığını kanunları uygulamaktan alıkoymayacak." ifadelerini kullandı.

Bondi, paylaşımında gözaltına alınan göstericilerin isimlerine ve fotoğraflarına da yer verdi.

Texas'ta 2 kişi gözaltına alındı

ABD basınına göre, 20 Ocak'ta baba ve oğlunun gözaltına alınarak götürüldüğü Texas eyaletinin Dilley bölgesindeki göçmenlik merkezinin önünde toplanan kalabalık, "Onları eve götürün" ve "Çocukları serbest bırakın" sloganları attı.

Protestolar sırasında alanda ABD Gümrük ve Sınır Koruma görevlileri (CBP) ile Texas Kamu Güvenliği Departmanından (DPS) görevliler de yer aldı.

Polislerin, en az iki göstericiyi gözaltına aldığı, diğer göstericilere göz yaşartıcı spreylerle müdahale ettiği bildirildi.