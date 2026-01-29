Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'nin Texas ve Minnesota eyaletlerindeki ICE karşıtı protestolarda 18 kişi gözaltına alındı | Dış Haberler

        ABD'nin Texas ve Minnesota eyaletlerindeki ICE karşıtı protestolarda 18 kişi gözaltına alındı

        ABD'nin Texas ve Minnesota eyaletlerinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin uygulamalarını protesto eden 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 10:05 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de ICE karşıtı protestolar: 18 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Minnesota'daki ICE karşıtı protestolarda 16 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Göstericilerin federal kolluk kuvvetlerine "saldırdıkları, direndikleri ve çalışmalarını engelledikleri" gerekçesiyle gözaltına alındığını belirten Bondi, "Daha fazla gözaltı olmasını bekliyoruz. Daha önce söyledim, bir kez daha söylüyorum. Hiçbir şey, ABD Başkanı Donald Trump ve Adalet Bakanlığını kanunları uygulamaktan alıkoymayacak." ifadelerini kullandı.

        Bondi, paylaşımında gözaltına alınan göstericilerin isimlerine ve fotoğraflarına da yer verdi.

        Texas'ta 2 kişi gözaltına alındı

        ABD basınına göre, 20 Ocak'ta baba ve oğlunun gözaltına alınarak götürüldüğü Texas eyaletinin Dilley bölgesindeki göçmenlik merkezinin önünde toplanan kalabalık, "Onları eve götürün" ve "Çocukları serbest bırakın" sloganları attı.

        REKLAM

        Protestolar sırasında alanda ABD Gümrük ve Sınır Koruma görevlileri (CBP) ile Texas Kamu Güvenliği Departmanından (DPS) görevliler de yer aldı.

        Polislerin, en az iki göstericiyi gözaltına aldığı, diğer göstericilere göz yaşartıcı spreylerle müdahale ettiği bildirildi.

        ICE ekiplerinin, 20 Ocak'ta Minnesota'da baba ve 5 yaşındaki oğlunu gözaltına alarak güneydeki Texas eyaletinin Dilley bölgesindeki göçmenlik merkezine götürmesi tepkilere yol açmıştı.

        İç Güvenlik Bakanlığı ise çocuğun gözaltına alınmadığını ve babasının talebi üzerine onunla birlikte gözaltı merkezine götürüldüğünü açıklamıştı.

        Minnesota'daki olaylar

        Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

        İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

        Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

        Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da fırtına, sel, hortum! Bir yaralı

        (AA) Antalya'da Meteoroloji'nin 'sarı kod'lu uyarısının ardından etkili olan kuvvetli yağış, fırtına ve hortum, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede taşkınlar, hasar ve ulaşım aksamaları yaşanırken, Aksu ilçesinde hortum nedeniyle bir kişi yaralandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı