Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'nin Venezuela operasyonu öncesinde Pentagon çevresinde 'pizza' yoğunluğu | Dış Haberler

        ABD'nin Venezuela operasyonu öncesinde Pentagon çevresinde 'pizza' yoğunluğu

        ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı öncesinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının çevresindeki pizza restoranlarının gece saatlerinde normalden daha yoğun olduğu öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 15:37 Güncelleme: 03.01.2026 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Venezuela mesaisi: Pentagon çevresinde 'pizza' yoğunluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sosyal medya kullanıcıları uzun süredir Pentagon çevresindeki pizza restoranlarının siparişlerindeki yoğunluğun artmasını, ABD'nin başka ülkelere düzenlediği operasyonlar ile ilişkilendiriyor.

        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı Haberi Görüntüle

        ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden bu restoranların yoğunluğunu takip eden "Pentagon Pizza Report" hesabı, ABD'nin sabah saatlerinde Venezuela'ya düzenlediği saldırılar esnasında Pentagon çevresindeki birden çok pizza restoranında yoğunluk gözlemlendiğini iddia etti.

        Hesap, ABD'nin 22 Haziran'da ve İsrail'in 13 Haziran'daki İran'a saldırıları sırasında da Pentagon çevresinde benzeri bir yoğunluk görüldüğünü öne sürmüştü.

        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

        Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobilin su kanalına uçtuğu anlar kamerada

        Otomobilin su kanalına uçtuğu anlar kamerada

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları