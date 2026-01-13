Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Özel Temsilcisi, Pehlevi ile görüştü | Dış Haberler

        "ABD Özel Temsilcisi, Pehlevi ile görüştü"

        ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un geçtiğimiz hafta sonu, devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 22:22 Güncelleme: 13.01.2026 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD Özel Temsilcisi, Pehlevi ile görüştü"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un geçtiğimiz hafta sonu Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi ile gizlice görüştüğünü iddia etti.

        İran'da 28 Aralık'ta başladıktan sonra kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ederken, ABD basını ortaya yeni bir iddia attı. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un geçtiğimiz hafta sonu Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi ile gizlice görüştüğü öne sürüldü. Haberlerde, görüşmede İran'da devam eden protestoların ele alındığı ifade edildi.

        İran’da 1979 yılındaki İslam Devrimi sırasında tahttan indirilen Şah'ın oğlu Pehlevi, ABD'deki sürgünde muhalefet grubuna liderlik ediyor. Pehlevi, İran’da rejim değişikliği olması halinde "geçiş dönemi" lideri olarak göreve almak için girişimlerde bulunurken, Trump, henüz Pehlevi’ye destek vermiyor.

        Öte yandan Kasım 2025'te yapılan ankette, İranlıların yaklaşık üçte biri Pehlevi'yi desteklediği diğer üçte birinin ise Pehlevi'ye şiddetle karşı çıktığı görüldü.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        dana'da 2 şüpheli parfümü önce kokladı sonra çaldı: O anlar kamerada

        Adana'da 2 şüpheli parfümü önce kokladı sonra çaldı: O anlar kamerada

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Fethiyespor-Galatasaray
        CANLI | Fethiyespor-Galatasaray
        Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da!
        Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Trump: Protestoya devam edin
        Trump: Protestoya devam edin
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem