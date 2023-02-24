ABD: Rusya'ya yeni yaptırımlar masada

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yıldönümünde kritik açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya ek yaptırımları masada tuttuklarını bildiren Kirby, "Rusya'nın İran'a savaş uçağı sağlayabileceğine inanıyoruz. Ayrıca, İran'ın Rusya'dan helikopter, radar ve savaş eğitmenleri satın almak istediğini düşünüyoruz" dedi.

Kirby, Kuzey Kore'nin Wagner Grubu'na silah sağladığını söyleyerek, "Çin'in Rusya'ya silah yardımı sağlamayı düşündüğüne dair göstergelerimiz olsa da, bu kararı verdiklerini görmedik" dedi.

Çin’in 12 maddeli barış planı konusunda, "Ukrayna egemenliğine saygı olmalı" açıklamasını yapan Kirby, "Biz bu savaşın bittiğini görmek istiyoruz ve Ukrayna'da barış görmek istiyoruz" diye konuştu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'DAN RUSYA'YA: İŞLEDİKLERİ SUÇLAR...

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

"Bu konseyin hiçbir üyesi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve BM Tüzüğü'nü desteklerken barış çağrısı yapmamalı" ifadesini kullanan Blinken, "Rusya'nın işlediği suçların bizim yeni normalimiz olmasına asla izin veremeyiz" dedi.

Blinken, "Bucha normal değil. Mariupol normal değil. İrpin normal değil. Okulları ve hastaneleri bombalamak, apartmanları yerle bir etmek normal değil" sözlerini sarf etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da, "Rusya dünyanın sorunudur" açıklamasında bulundu.

Fotoğraf: İHA