ABD: Suriye'de sürece halkın dâhil olmasını bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı. ABD'li yetkililer, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı "eli kanlı bir diktatör" olarak nitelendirdi.

ABD'li yetkililer, Suriye halkının liderlerini belirleme konusundaki hakkını vurgulayan yetkiler halkın katılımının artması konusundaki hassasiyetlerini yineledi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca, gerilimin duracağı ve sivillerin koruma altında olacağı bir durum görmek istedikleri belirtildi.