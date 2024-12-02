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        Haberler Dünya ABD: Suriye'de sürece halkın dâhil olmasını bekliyoruz | Dış Haberler

        ABD, Suriye'nin geleceğine halkın karar vermesini istiyor

        Suriye'de yaşananlardan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı sorumlu tutan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Suriye'nin geleceğinde halkın rolünü vurguladı. ABD'li yetkililer, halkın katılım gösterdiği bir süreç görmek istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 21:52 Güncelleme: 02.12.2024 - 21:52
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        ABD: Suriye'de sürece halkın dâhil olmasını bekliyoruz
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        ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı. ABD'li yetkililer, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı "eli kanlı bir diktatör" olarak nitelendirdi.

        ABD'li yetkililer, Suriye halkının liderlerini belirleme konusundaki hakkını vurgulayan yetkiler halkın katılımının artması konusundaki hassasiyetlerini yineledi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca, gerilimin duracağı ve sivillerin koruma altında olacağı bir durum görmek istedikleri belirtildi.

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