ABD: Suriye'de sürece halkın dâhil olmasını bekliyoruz

ABD, Suriye'nin geleceğine halkın karar vermesini istiyor
Suriye'de yaşananlardan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı sorumlu tutan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Suriye'nin geleceğinde halkın rolünü vurguladı. ABD'li yetkililer, halkın katılım gösterdiği bir süreç görmek istediklerini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı. ABD'li yetkililer, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı "eli kanlı bir diktatör" olarak nitelendirdi.
ABD'li yetkililer, Suriye halkının liderlerini belirleme konusundaki hakkını vurgulayan yetkiler halkın katılımının artması konusundaki hassasiyetlerini yineledi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca, gerilimin duracağı ve sivillerin koruma altında olacağı bir durum görmek istedikleri belirtildi.