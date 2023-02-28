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ABD Temsilciler Meclisi'nden depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye destek

ABD Temsilciler Meclisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına destek veren, Birleşmiş Milletler yardımlarının Suriye'nin kuzeyine ulaşmasını engelleyen Esad rejimini kınayan tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi'nden depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye destek
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AA

ABD Temsilciler Meclisinde, Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlere destek veren ve Suriye'deki Esad rejiminin, Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarının depremlerden etkilenenlere ulaşmasını engelleme çabalarını kınayan karar tasarısı kabul edildi.

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına taziyelerin iletildiği, ABD'nin Türkiye ve Suriye halkına verdiği desteği takdir eden ve Esad rejiminin, BM yardımlarının ülkenin kuzeyindekilere ulaşmasını engelleyen eylemlerinin kınandığı karar tasarısı oylamaya sunuldu.

AA'nın haberine göre; tasarı, 2 "hayır" oyuna karşı 414 "evet" oyuyla kabul edildi.

NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE'YE DESTEK MESAJI

Güney Carolina Temsilcisi Cumhuriyetçi siyasetçi Joe Wilson, oylama öncesi yaptığı konuşmada, depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine ve evsiz kaldığına dikkati çekti. Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileklerini ileten Wilson, NATO üyesi Türkiye'ye her zaman destek verilmesi gerektiğini belirterek Türkiye'nin Kore Savaşı'ndaki katkısına değindi.

ABD-Türkiye Kongre Grup Toplantılarına eş başkanlık ettiğini söyleyen Wilson, Türkiye'nin 70 yıldan fazla bir süredir NATO üyesi olduğuna işaret ederek ABD'nin Türkiye'de depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabalarını özellikle desteklediğini bildirdi.

Wilson diğer taraftan, Suriye'de Esad rejiminin BM'nin Suriye'de depremden etkilenenlere yardım iletmesini engellediğini belirterek Rusya'nın da BM Güvenlik Konseyinde yardımların sınırdan geçmesini veto ettiğine dikkati çekti. ABD Başkanı Joe Biden'a Suriye'ye insani yardımın iletilmesi için gerekli tüm diplomatik araçları kullanma çağrısı yapan Wilson, Esad rejimine uygulanan yaptırımların "zayıfladığı" gerekçesiyle Biden yönetimini eleştirdi.

Demokrat Partili Milletvekili Bill Keating de depremlerin büyüklüğüne işaret ederek söz konusu karar tasarısı ile ABD'den Türkiye ve Suriye halklarına güçlü bir dayanışma mesajı gönderdiklerini kaydetti. Keating, Türkiye ve Suriye halkına destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Milletvekili Madeleine Dean de bu felaketten sonra yeniden inşa sürecinin kolay olmayacağına dikkati çekerek "Bu tasarı, bu trajediden çok ağır şekilde etkilenenlere yardım sağlamaya devam etmeye yönelik taahhüdümüzün bir simgesidir." ifadesini kullandı.

TASARININ İÇERİĞİ

Tasarıda, Temsilciler Meclisinin 6 Şubat 2023'te depremlerin Türkiye ve Suriye'de yol açtığı korkunç can kayıplarının yasını tuttuğu belirtilerek hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulunuldu. Ayrıca depremler sonrası sahada insani yardım ve arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Suriye'deki Beyaz Baretliler (White Helmets) ve İncirlik Hava Üssündeki personelin yanı sıra ABD hükümeti, diğer ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarının destekleri de takdir edildi.

Türkiye ve Suriye'de özveriyle gönüllü olarak deprem sonrası çalışmalara katkı sunanların da takdir edildiği tasarıda, uluslararası topluma depremlerden etkilenenlere yardım çağrısında bulunuldu. Tasarıda ayrıca Türkiye'nin hem ülke içindeki hem de Suriye'nin kuzeybatısındaki Suriyelilere devam eden desteğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Tasarıda, "(Temsilciler Meclisi) Esad rejiminin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Türkiye ile Suriye arasındaki birçok sınır kapısından yardım sağlamasını engellemek de dahil olmak üzere, uluslararası baskı ve sorumluluktan kaçmak için felaketten utanmaz bir şekilde yararlanma çabalarını kınıyor." ifadesine yer verildi.

Biden yönetimine, yardımların gönderilmesi için Türkiye-Suriye sınır kapılarının açılması için tüm diplomatik araçları kullanma çağrısında bulunulan tasarıda, yardımların kuzeybatı Suriye'ye ulaştırılması için uluslararası yardıma duyulan ihtiyaç vurgulandı. Tasarıda ayrıca ABD tarafından finanse edilen yardımların Esad rejiminin faydasına kullanılmamasını sağlamak amacıyla bir gözetim mekanizmasının kurulması ve 2019 Sezar Yasası kapsamında Suriye halkının korunmasına devam edilmesi çağrısı yapıldı.

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