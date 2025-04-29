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        Haberler Bilgi Spor ABD - Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? ABD - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? TFF açıklaması ile milli maç tarihi ve saati!

        TFF duyurdu: ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri yaklaşırken, A Milli Futbol Takımımız hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre milliler, bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ile özel bir maçta kozlarını paylaşacak. Daha önce dört kez karşı karşıya gelen iki takım, bu beşinci randevuda futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 23:12 Güncelleme: 29.04.2025 - 23:12
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        A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde formunu test etmek üzere güçlü bir rakiple sahaya çıkıyor. Şimdiye kadar sadece bir kez mağlup etmeyi başarabildiğimiz ABD ile oynanacak bu karşılaşma, heyecanın doruğa çıkacağı bir mücadeleye sahne olacak. Taraftarlar maçın tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini merakla bekliyor. İşte tüm ayrıntılar...

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        A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ABD İLE KARŞILAŞACAK

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

        TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

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        ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40’ta başlayacak.

        Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

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        TÜRKİYE’NİN DİĞER RAKİBİ KİM?

        A Milli Takım, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak.

        Rakibimiz ABD de aynı gün özel maçta EURO 2024'ün çeyrek finalist takımlarından İsviçre karşısına çıkacak.

        DAHA ÖNCE 4 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

        Ay-Yıldızlılar, daha önce ABD ile biri resmî, üçü özel olmak üzere toplam dört müsabaka oynadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Millî Takım, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.

        FIFA sıralamasında 16. sırada bulunan ABD, 1990 senesinden günümüze kadar düzenlenen biri hariç tüm Dünya Kupası finallerinde yer aldı ve bu yıl da 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da mücadele edecek.

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        Türkiye - ABD A Milli Müsabakaları:

        01.06.2014

        ABD 2-1 Türkiye (Özel maç)

        29.05.2010

        ABD 2-1 Türkiye (Özel maç)

        19.06.2003

        Türkiye 2-1 ABD (FIFA Konfederasyon Kupası)

        04.09.1991

        Türkiye 1-1 ABD (Özel maç)

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