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ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliğine 'kısmen' kapıyı kapattı

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'nın NATO üyesi olma isteğine 'kısmen' kapıyı kapattı. Üyelik sürecinde Ukrayna'ya bir ayrıcalık yapmayacaklarını belirten Biden, "Üyelik şartlarını karşılayabilirler ancak bu otomatik bir süreç değil" dedi. Biden, önümüzdeki günlerde Çin lideri Şi ile de görüşeceğini ifade etti.

ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliğine 'kısmen' kapıyı kapattı
AA

Biden, Ukrayna'nın, NATO'ya üyeliği konusunda diğer ülkelerle aynı standartları karşılaması gerektiğini belirterek, bu kapsamda bu ülkeye özel bir kolaylık sağlanmayacağını kaydetti.

Biden, Pennsylvania ziyareti öncesi uçağa binmeden, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini kolaylaştıracak mısınız?" sorusuna Biden, "Hayır. Çünkü aynı standartları karşılamaları gerekiyor. Bu yüzden kolaylaştırmayacağım." yanıtını verdi.

Joe Biden, Ukrayna'nın askeri olarak koordine olma yeteneğini gösterdiklerini, ancak "Sistemleri güvenli mi? Yozlaşmamış mı?" gibi soruların yanı sıra NATO'daki diğer her ülkenin sahip olduğu standardı karşılayıp karşılamadığı konusu gibi bir dizi meselenin olduğuna işaret etti.

ABD Başkanı Biden, "Bence karşılayacaklar, yapabilirler. Ama bu otomatik (bir süreç) değil." diye konuştu.

Rusya'nın, Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırmasıyla ilgili ise Biden, bunun "tamamen sorumsuzca" olduğu görüşünü yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çin ziyaretinin, iki ülke arasındaki gerilimi azaltma ihtimaline ilişkin bir soruyu da Biden, "Elbette. Bakın, Çin'in, ABD ile alakası olmayan bazı meşru sorunları var." şeklinde cevapladı.

Biden, şubatta düşürülen Çin "casus" balonunun neden olduğu gerilimin, balonun düşürülmesinden kaynaklandığını düşünmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çin liderliğinin (balonun) nerede olduğunu, içinde ne olduğunu ve neler olup bittiğini bildiklerini sanmıyorum. Bu da bence kasıtlı olmasından daha utanç vericiydi. Önümüzdeki birkaç ay içinde (Çin Devlet Başkanı) Şi ile tekrar görüşmeyi ve sahip olduğumuz meşru farklılıkların yanı sıra anlaşabileceğimiz alanlarla ilgili konuşmayı umuyorum."

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