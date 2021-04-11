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HaberlerDünyaSON ÇİVİ! Son dakika: Kuzey Kore, balistik füze denizaltısının montajını bitirdi
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ABD ve Güney Kore istihbaratları: Kuzey Kore, balistik füze denizaltısının montajını bitirdi

Güney Kore ve ABD’li istihbarat yetkilileri, Kuzey Kore'nin 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajının tamamladığını ve denizaltını suya indirmek için doğru zamanı beklediğinden şüphelendiklerini ifade etti.

SON ÇİVİ! Son dakika: Kuzey Kore, balistik füze denizaltısının montajını bitirdi
ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore raporu!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD ve Güney Kore istihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajını tamamladığından şüphelenildiğini duyurdu. Dev denizaltının suya indirilmek için doğru zamanı beklendiği ifade edildi.

"ABD'YE BASKIYI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN BEKLENİYOR"

Güney Kore medyasına konuşan yetkililer, "Hem Güney Kore hem de ABD istihbarat yetkilileri, Kuzey Kore'nin Temmuz 2019'da ortaya çıkarılan 3 bin tonluk denizaltının yapımını çoktan bitirdiği değerlendirmesini yaptı. Yetkililer, Kuzey Kore'nin ABD'ye karşı baskıyı en üst düzeye çıkarmak da dahil olmak üzere, denizaltının stratejik bir etki yaratması için doğru zamanlamayı gözden geçirdiğini değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Sinpo tersanesinde bulunan bir havuzun, denizaltı indirme rıhtımı boyunca yakın zamanda yeniden konumlandırıldığı belirtilmişti. Söz konusu hareketin, Kuzey Kore’nin yeni balistik füze denizaltısını işaret edebileceği söylenmişti. Açıklamada denizaltı için "Tamamlanmak üzere olabilir veya yakın gelecekte kullanıma sunulabilir" denilmişti.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi düşünce kuruluşunun bir projesi olan Parallel'in Ötesinde de (Beyond Parallel),geçtiğimiz hafta Kuzey Kore’nin uydu görüntülerine atıfta bulunarak, doğu kıyısındaki bir tersanede füze deneme mavnası taşındığını ortaya çıkarmıştı. Düşünce kuruluşu, hareketin yaklaşan bir balistik füze testi için hazırlıklara veya "uzun zamandır beklenen ilk gerçek balistik füze denizaltısının (SSB)" suya indirilmesine işaret edebileceğini söylemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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