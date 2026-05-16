        Haberler Dünya ABD ve İsrail'in yoğun hazırlık yaptığı iddiası | Dış Haberler

        ABD ve İsrail'in yoğun hazırlık yaptığı iddiası

        ABD ve İsrail'in "gelecek hafta gibi erken bir tarihte" İran'a muhtemel saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 22:24 Güncelleme:
        The New York Times gazetesinin haberine göre, isimlerini açıklamak istemeyen, Orta Doğu konusunda yetkili iki kaynak, ABD ile İsrail'in İran'a karşı atabileceği adımlara ilişkin açıklama yaptı.

        ABD ve İsrail'in, "gelecek hafta gibi erken bir tarihte" İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması ihtimaline karşı yoğun hazırlık yürüttüğünü öne süren yetkililer, bunların "ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan en kapsamlı hazırlıklar" olduğunu kaydetti.

        Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın "askeri saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi" halinde, seçenekler arasında İran'ın askeri ve altyapı hedeflerine yönelik daha yoğun bombardımanların düzenlenmesinin yer aldığını belirtti.

        Bir başka seçeneğin ise İran'daki nükleer maddeleri ele geçirmek üzere özel harekat birliklerini sahaya göndermek olduğunu kaydeden yetkililer, martta bir kısım özel harekat mensubunun, Trump'a bu seçeneği sunmak amacıyla Orta Doğu'ya sevk edildiğini ileri sürdü.

        Yetkililer, bu seçeneğin ciddi can kaybı risklerini barındırabileceğini vurgularken, ABD ve İsrail için zaferin "zor bir hedef" olabileceğini ifade etti.

        Bölgede yaklaşık 5 bin deniz piyadesi ile 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı 2 bin civarında piyadenin talimat beklediğini belirten yetkililer, olası bir saha operasyonuna yeşil ışık yakılması halinde, bu birliklerin İran'ın İsfahan kentindeki nükleer tesisteki malzemelere ulaşmak için kullanılabileceğini kaydetti.

        Yetkililer, bu birliklerin İran'ın petrol ihracatının merkezi "Hark Adası'nı ele geçirme çabalarında" da kullanılabileceğini ancak bunun için ordunun daha fazla kara birliğine ihtiyaç duyacağını aktardı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Dursun Özbek 7 programı açıkladı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Icardi'den veda gibi sözler!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        5 yıllık kabus!
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
