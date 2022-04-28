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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sıcak günlerinde üst düzey diplomatik temaslara ev sahipliği yapan Türkiye, bu kez ABD ile Rusya arasındaki bir ihtilafın çözümünde kritik rol oynadı.

2019 yılında Rusya’nın başkenti Moskova’da tutuklanan eski ABD deniz piyadesi Trevor Reed ve ABD’de tutuklu bulunan Rusya vatandaşı pilot Konstantin Yaroshenko’nun serbest bırakılmaları için taraflarca yoğun diplomatik çaba harcanmış ancak sonuç alınamamıştı.

MİT’İN HAZIRLIĞI VE GÖZETİMİNDE

Edinilen bilgiye göre iki ismin Türkiye’de karşılıklı iade edilmesi için talepte bulunulması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan onayı alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hazırlıklara başladı. Takas, dün saat 14.00 sıralarında MİT gözetiminde iki ülkenin heyetinin de hazır bulunmasıyla gerçekleşti.

TÜRKİYE’YE GÜVENİN GÖSTERGESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiği takas ile ilgili Ankara’da yapılan değerlendirmelerde Türkiye’nin çok taraflı ve yapıcı ilişki anlayışına dikkat çekildi. Söz konusu takasın da uluslararası arenada üstlenilen barış ve arabuluculuk misyonunun yanı sıra Türkiye’ye duyulan güvenin göstergesi olduğu değerlendirmesi yapıldı.

2018’de Kenya’da kaçırılıp Somali’ye götürülen İtalyan hemşire Silvia Constanzo Romano da yine MİT tarafından 2020’de kurtarılarak İtalyan makamlarına teslim edilmişti.