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HaberlerSağlık2013'te yüz nakli yapılan kadında doku uyuşmazlığı gelişince... - Haberler
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ABD’de ikinci kez yüz nakli yapılan kadın ilk kez basın karşısında

ABD’de 2007 yılında kocası tarafından şiddet gören ve yüzüne kimyasal madde dökülen Carmen Tarleton, Temmuz ayında gerçekleşen ikinci yüz nakli operasyonunun ardından ilk kez basının karşısına çıktı. Tarleton, “Her hafta daha iyi hissediyorum. Hayatın bana neler getireceği konusunda sabırsızım” diye konuştu

2013'te yüz nakli yapılan kadında doku uyuşmazlığı gelişince... - Haberler
2013'te yüz nakli olan kadında doku uyuşmazlığı olunca...
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DHA

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk, dünyada ise ikinci kez yapılan yüz nakli operasyonu geçiren Carmen Tarleton (53) isimli kadın yeni yüzüyle ilk kez basının karşısına geçti. 2007 yılında ayrıldığı eşi tarafından dövülen ve kimyasal madde dökülerek yakılan Tarleton'un yüzü tanınmaz hale gelmişti. İlk yüz nakli 2013’te gerçekleştirilirken, 7 yıl sonra doku uyuşmazlığı sorunu yaşayan Tarleton'a geçtiğimiz Temmuz ayında Boston eyaletindeki Brigham and Women's Hospital’da ikinci kere yüz nakli yapıldı. Söz konusu yüz nakli operasyonu ülkede yapılan ilk, ancak dünya genelinde yapılan ikinci ameliyat olarak kayıtlara geçti.

‘BİRİNİN VEREBİLECEĞİ EN BÜYÜK HEDİYEYİ VERDİNİZ’

Yeni yüzüne kavuşan Carmen Tarleto ilk kez ABD medyasından NBC News’e konuştu. 36 yaşında hayatını kaybeden Casey Harrington Labrie’den alınan donör sayesinde yeni bir yüze kavuştuğunu ifade eden Tarleton, Labrie'nin ailesine “En zor zamanımda birinin verebileceği en büyük hediyeyi verdiniz" diyerek, teşekkür etti. Tarleton yaşadığı zorlu sürecin ardından kavuştuğu yeni yüzüyle ilgili “Bu yüzle doğmadım ama yine de benim yüzüm. Aynaya her baktığımda Casey’i düşünüyorum” diye konuştu.

İKİNCİ YÜZ NAKLİ YAPILAN İLK KİŞİ HAMON'DU

Öte yandan, 43 yaşındaki Fransız Jerome Hamon, dünyada ikinci kez yüz nakli yapılan ilk hasta olarak tarihe geçti. Genetik bir hastalık sebebiyle 2010'da yüz nakli yapılan Hamon'un ilk ameliyatı başarılı geçmişti.

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