ABD'de son bir haftada ikinci kez okul saldırısı yaşandı. New Jersey eyaletinde lise takımları arasında oynanan Amerikan futbolu karşılaşması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı.
Saldırı Pleasantville Lisesi ve Camden Lisesi arasında oynanan karşılaşması sırasında gerçekleşti. Yerel saat ile 20.30 civarında tribünde Pleasantville Lisesi'ne ait bölümde oturanlara ateş açıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
Sosyal medyada saldırı anına dair paylaşılan görüntülerde, seyircilerin panik içinde kaçtığı, bazı kişilerin ise yere yattığı görülüyor.
Santa Clarita kentindeki Saugus Lisesi'nde bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda da 2 kişi ölmüş, saldırgan sahil 4 kişi yaralanmıştı.
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