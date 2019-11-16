Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

ABD’de lise maçında silahlı saldırı

DHA / HABERTURK.COM

ABD’nin New Jersey eyaletinde iki lise arasında oynanan Amerikan futbolu karşılaşması sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 2 kişi ağır yaralandı.

abd okul saldırısı

ABD'de son bir haftada ikinci kez okul saldırısı yaşandı. New Jersey eyaletinde lise takımları arasında oynanan Amerikan futbolu karşılaşması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı.

Saldırı Pleasantville Lisesi ve Camden Lisesi arasında oynanan karşılaşması sırasında gerçekleşti. Yerel saat ile 20.30 civarında tribünde Pleasantville Lisesi'ne ait bölümde oturanlara ateş açıldı.

 

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Sosyal medyada saldırı anına dair paylaşılan görüntülerde, seyircilerin panik içinde kaçtığı, bazı kişilerin ise yere yattığı görülüyor.

Santa Clarita kentindeki Saugus Lisesi'nde bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda da 2 kişi ölmüş, saldırgan sahil 4 kişi yaralanmıştı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Askerler Hong Kong'da sokak temizledi
DÜNYAÇin askeri temizlikte
Sarı Yelekliler'e yıldönümü müdahalesi
DÜNYASarı Yelekliler'e gazlı müdahale
El Bab'da bombalı araçla terör saldırısı: 18 sivil öldü
DÜNYAEl Bab'da bombalı araç saldırısı: 18 sivil öldü
Rus tarihçi, cinayet mahaline çelik yelekle getirildi
DÜNYATatbikata böyle getirildi
Amazon'dan Pentagon'a ihale davası
DÜNYAE-ticaret devi Pentagon'a dava açıyor
Rusya'da uçakların kanatları birbirine takıldı
DÜNYAUçaklar pistte birbirlerine takıldı
Trump'tan 'infazcı' askerlere af
DÜNYATrump o askerleri affetti
Bağdat’ta Tahrir Meydanı’nda patlama
DÜNYABağdat’ta patlama! Ölü ve yaralılar var
Bakan Akar: "İçinde olmadığımız çözümlerin yaşama şansı yok"
DÜNYABakan Akar: "İçinde olmadığımız çözümlerin yaşama ...
Son dakika... Bağdat’ta Tahrir Meydanı’nda patlama meydana geldi
DÜNYABağdat'ta bombalı saldırı!
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X