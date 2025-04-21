Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD’li Profesör, tutuklu Türk öğrenci Rümeysa Öztürk için açlık grevine başladı | Dış Haberler

        ABD’li Profesör, tutuklu Türk öğrenci Rümeysa Öztürk için açlık grevine başladı

        ABD'li Profesör Nathan Phillips, tutuklu Türk üniversite öğrencisi Rümeysa Öztürk'e destek amacıyla açlık grevine başladı. Üniversitedeki odasının camına birkaç kez "Rümeysa'yı serbest bırakın" yazısı asan Phillips, pankartı bir kez daha indirmeleri halinde açlık grevine başlayacağını söylemişti. Phillips, "Bir okul gazetesinde yazı yazarak ifade özgürlüğünü kullanan birinin bu şekilde anayasaya aykırı biçimde kaçırılabileceği ve ortadan kaybolabileceği bir ülkede yaşayacağımı hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 08:33 Güncelleme: 21.04.2025 - 08:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li Profesör Rümeysa Öztürk için açlık grevinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD’nin Boston Üniversitesi’nde Profesör Nathan Phillips, tutuklu Türk üniversite öğrencisi Rümeysa Öztürk’e destek amacıyla açlık grevine başladı.

        Phillips’in Boston Üniversitesi'nin kent merkezinde bulunan binasının dördüncü katındaki odasının camına astığı "Rümeysa’yı serbest bırakın" yazısı birkaç kez üniversite yönetimi tarafından indirildi. Phillips, son bir kez pankartı cama asarken, odanın içerisine de "pankartı indirirseniz açlık grevine başlarım" yazısını astı.

        15 Nisan Salı günü odasına girdiğinde pankartın tekrar indirildiğini gören Phillips, söz verdiği gibi açlık grevini başlattı.

        REKLAM

        İşini ve derslerini aksatmamak için sıvı ve elektrolit almayı sürdüren Phillips, şekersiz kahve ve bitki çayları içebiliyor ancak yemek yemiyor.

        Boston Üniversitesi’nin ana kampüsündeki odasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Phillips, açlık grevine odasının camına astığı "Rümeysa’yı serbest bırakın" pankartı üniversite yönetimi tarafından indirilince başlama kararı aldığını belirtti.

        Phillips, üniversitenin Sanat ve Bilimler Fakültesi Dekanı ile yaptığı görüşmede, kampüs binasının camlarından "siyasi pankartların kaldırılmasının" okul politikası olduğunun kendisine söylendiğini aktardı.

        "ABD ANAYASASININ İKİ MADDESİ BİRDEN ÇİĞNENDİ"

        Boston ve ülke genelindeki pek çok kişi gibi, Rümeysa Öztürk’ün kaçırılır gibi gözaltına alınmasının kendisini de dehşete düşürdüğünü söyleyen Phillips, "Bir okul gazetesinde yazı yazarak ifade özgürlüğünü kullanan birinin bu şekilde anayasaya aykırı biçimde kaçırılabileceği ve ortadan kaybolabileceği bir ülkede yaşayacağımı hiç düşünmemiştim." dedi.

        REKLAM

        Phillips, Rümeysa’nın gözaltına alınmasıyla, ABD anayasasının ifade ve düşünce özgürlüğünü güvence altına alan birinci maddesi ile beşinci maddede belirtilen adil ve hukuka uygun yargılanma haklarının ikisinin birden çiğnendiğini, bunun üzerine odasının camına "Rümeysa’yı serbest bırakın" yazısını asmaya karar verdiğini ifade etti.

        "Bu noktadan sonra Rümeysa’nın fikir ve düşünce özgürlüğüne yapılan saldırı benim haklarıma da yapılmış oldu." diye konuşan Phillips, açlık grevi ile dar anlamda kendi üniversitesinin kampüsündeki kısıtlamaları protesto ettiğini ama daha geniş anlamda bu eylemin üniversiteler ve ülke genelindeki düşünce özgürlüğünü baskılama çabalarına karşı olduğunun altını çizdi.

        "ANTİSEMİTİZM FİLİSTİN YANLISI GÖRÜŞLERİ YIKMAK İÇİN SİLAHLAŞTIRILIYOR"

        Phillips, gerçek anlamda antisemitizmin ve Yahudi düşmanlarının olduğuna, ancak bu ifadenin gerçek anlamı dışına çıkartılarak, İsrail’i eleştiren ve Filistin yanlısı düşünceleri yıkmak için silahlaştırıldığına işaret etti.

        ABD’nin Irak’a savaş ilan ettiği bir kompozisyonda bile zamanında işgale karşı çıkabildiklerini hatırlatan Phillips, "İşte bu, fikir ve düşünce özgürlüğüdür. Dolayısıyla da İsrail’i ve özellikle de Filistin ile Gazzelilere karşı ayrım gözetmeyen savaş ve toplu katliam politikası izleyen Netanyahu’yu eleştirmek antisemitizm değil." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "YABANCI ÖĞRENCİLERE YAPILAN MUAMELE YÜREĞİMİ BURKUYOR"

        Hiçbir gerekçe gösterilmeden yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesinin yüreğini burktuğunu belirten Phillips, kaç kişi oldukları açıklanmamakla birlikte, kendi üniversitesinde de birçok öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini vurguladı.

        Phillips, ülke genelindeki üniversitelerin üzerine çöken korku ve endişe atmosferinin de üzücü olduğunun altını çizdi.

        Odasının kapısında Rümeysa Öztürk ve Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil’in portreleri asılı olan Phillips, "Rümeysa’yı serbest bırakın" pankartını da özgürce odasının camına asacağı günün özlemiyle sakladığını dile getirdi.

        Phillips, sağlığı el verdiği sürece, başta Rümeysa Öztürk olmak üzere, Mahmud Halil ve Mohsen Mahdawi serbest kalana kadar açlık grevini sürdüreceğini kaydetti.

        Phillips daha önce Boston yakınlarındaki iki ayrı çevre sorununu protesto etmek için biri 14, diğeri 7 gün süren iki ayrı açlık grevi protestosu yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Beste'yi karnındaki bebeğiyle katletmişti... Timsah gözyaşları!
        Beste'yi karnındaki bebeğiyle katletmişti... Timsah gözyaşları!
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        Trump'tan yanlışlıkla sınır dışı edilen kişi hakkında konuştu
        Trump'tan yanlışlıkla sınır dışı edilen kişi hakkında konuştu
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Aktif işgücü programlarına kolaylık
        Aktif işgücü programlarına kolaylık
        Dijital hijyen alışkanlıklarınız var mı?
        Dijital hijyen alışkanlıklarınız var mı?
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Zincir olup 3 kişiyi kurtardılar
        Zincir olup 3 kişiyi kurtardılar
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        "Yaptığımız hataların bedelini ödedik"
        "Yaptığımız hataların bedelini ödedik"
        Vicdansız! Köpeği halatla dövdü
        Vicdansız! Köpeği halatla dövdü
        Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya anlaşmaları halinde 'büyük ticaret' vaadi
        Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya anlaşmaları halinde 'büyük ticaret' vaadi
        Süs havuzunda elektriğe kapıldılar
        Süs havuzunda elektriğe kapıldılar
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı