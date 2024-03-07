Abdülkadir Ömür, Championship'te haftanın 11'inde

İngiltere Championship'te 36. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11'i açıklandı.

Hull City'de top koşturan milli futbolcu Abdülkadir Ömür, 11'e seçilen futbolcular arasında yer aldı.

Hull City'nin Birmingham City ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede skor katkısı yapamayan Ömür, topla 74 kez buluştu ve yüzde 91 pas isabeti yakaladı. 47 pasının 43'ünde başarı sağlayan 10 numara, 3 kilit pas ve 2'de 2 uzun pas isabeti yaptı. 1 şut engelleyen Ömür, 79. dakikada kenara geldi.

Trabzonspor'dan Hull City'ye ara transfer döneminde transfer olan Abdülkadir Ömür, İngiliz ekibinde 6 maçta forma giydi. Milli futbolcu, bu maçlarda 1 asist kaydetti.