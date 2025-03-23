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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Abdülkerim Bardakcı'dan 2. gol - Futbol Haberleri

        Abdülkerim Bardakcı'dan 2. gol

        Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 2. golünü attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 22:14 Güncelleme: 23.03.2025 - 22:14
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        Abdülkerim Bardakcı'dan 2. gol!
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        UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile mücadele ederken, ay-yıldızlıların üçüncü golünü Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

        Müsabakanın 90. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Abdülkerim kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu.

        30 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 2. gol sevincini yaşadı.

        Karşılaşmaya 11’de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakikada oynadı.

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