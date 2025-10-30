Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray formasıyla 100. Süper Lig maçına hazırlanıyor! - Galatasaray Haberleri

        Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray formasıyla 100. Süper Lig maçına hazırlanıyor!

        Galatasaray'ın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. Süper Lig maçına hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 12:53 Güncelleme: 30.10.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Abdülkerim Bardakcı dalya demeye hazırlanıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden lider Galatasaray, 11. haftada 1 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların deneyimli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, söz konusu müsabakada oynaması halinde Galatasaray formasıyla 100. lig maçına çıkacak.

        Takımdaki dördüncü sezonunu geçiren Abdülkerim, hem sarı-kırmızılıların hem de A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından oldu. 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 27, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve TFF Süper Kupa'da 2 kez forma giydi.

        GOLCÜ KİMLİĞİYLE ÖNE ÇIKTI

        Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray kariyerinde attığı gollerle dikkati çekti.

        REKLAM

        Milli futbolcu, savunmadaki başarılı performansının yanı sıra hücumdaki katkısıyla da adından söz ettirdi.

        Deneyimli savunma oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 138 maçta 15 gol kaydetti.

        SÜPER LİG'DE TOPLAM 183 KEZ FORMA GİYDİ

        Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor ve Galatasaray formalarıyla toplamda 183 kez Süper Lig'de oynadı.

        Deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 99, Konyaspor formasıyla da 84 kez Süper Lig karşılaşmasında görev aldı.

        Abdülkerim, çıktığı 183 lig maçında 18 kez ağları sarstı.

        Milli futbolcu, çıktığı Süper Lig karşılaşmalarında toplamda 2 kırmızı ve 36 sarı kart gördü.

        İLK SÜPER LİG MAÇINA FENERBAHÇE KARŞISINDA ÇIKTI

        Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de çıktığı ilk karşılaşmada Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.

        Milli futbolcu, 2013-2014 sezonunda ligin ilk haftasında Konyaspor'un iç sahada sarı-lacivertlileri 3-2 yendiği maça ilk 11'de başladı.

        REKLAM

        Abdülkerim, karşılaşmada ikinci yarının başında yerini Mehmet Uslu'ya bıraktı.

        GALATASARAY'DA SON 3 SEZONDA 5 KUPA KALDIRDI

        Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takımla 5 kez kupa kazandı.

        Deneyimli oyuncu, Galatasaray formasıyla geçirdiği son 3 sezonda 3 kez Süper Lig ve birer kez TFF Süper Kupa ile Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

        SARI-KIRMIZILI EKİPTE KAPTANLIK YAPIYOR

        Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da lider özelliğiyle de dikkati çekiyor.

        Tecrübeli oyuncu, savunmada gösterdiği başarılı performansla birlikte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile beraber sarı-kırmızılıların kaptanlık görevini üstleniyor.

        MİLLİ FORMAYI 23 KEZ TERLETTİ

        Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'da 23 kez forma giydi.

        Daha önce milli takımın alt yaş kategorilerinde şans bulan Abdülkerim, A Milli Takım'da ise ilk defa Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz'un teknik direktörlük yaptığı dönemde görev aldı. Abdülkerim, 16 Haziran 2023 tarihinde Letonya'yı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 3-2 yendikleri maçta ilk defa milli formayı sırtına geçirdi. 31 yaşındaki savunma oyuncusu, söz konusu maçın 22. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, ilk milli maçında ilk gol sevincini yaşadı.

        Tecrübeli futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde 7, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 5, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası'nda dörder kez ve özel maçlarda 3 kez milli formayı giydi. Toplamda 23 maça çıkan Abdülkerim, bu karşılaşmalarda 2 kez rakip ağları sarstı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Eurofighter, F-35'in muadili mi?
        Eurofighter, F-35'in muadili mi?
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!