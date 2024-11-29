Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe itirafı!

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Socrates'e verdiği röportajda flaş bir itirafta bulundu. Deneyimli teknik adam, geçen sezon başında Fenerbahçe ile anlaşma noktasına geldiğini söyledi.

"NE YAZIK Kİ..."

Avcı, "Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra İsmail Kartal gelmeden önce Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelmiştik. Bir sunum yaptım ama ne yazık ki sosyal medyada benim asla söylemediğim ve kaydı olmayan şeyler gündem oldu. Sonrasında Fenerbahçe işi bozuldu. Fenerbahçe teknik direktörü olamadık yani." dedi.