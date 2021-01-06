Trabzonspor'un bu sezon sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, yaşadığı sıkıntılı günlere karşın teknik direktör Abdullah Avcı döneminde 5 gol atarak takımına önemli katkı sağladı.

Ekuban, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 9 lig maçında 5 golle takımının en fazla gol atan oyuncusu oldu. Karadeniz ekibi, Ganalı oyuncunun gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti.

Ligde 26 puana yükselen bordo-mavili ekibin golcü oyuncusu, takımına son haftalarda hayat veren isim oldu.