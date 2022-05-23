Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

"Marek Hamsik, ismi gelince bana 'Olur mu?' dedim. Yazın bir konferans yaptık, oyun planlarından bahsettim. Odamdaki çerçeveyi gösterdim, kendisi de Napoli'de direkten dönmüş. Gel beraber bu çerçeveyi dolduralım dedim. Riva'daki kampta nen merkez orta sahadan bunları isterim, Sarri ne istiyor diye sordum, hemen hemen aynı şeyleri söyledi. Ben bunun kadar tek pası, top gelmeden nereye atacağını... Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında Marek Hamsik olsa, maç başka bir hikayeye dönerdi. Oyunculuğunu konuşmayacağım. Berat'a paçasından tut dedim. Yanında fizyoterapist ile geziyor. Hiçbir şeyden şikayet etmedi, tam bir profesyonel."