Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı katıldığı programda açıklamalar yaptı ve şampiyonluğu konuştu

ABONE OL
  • 01
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, beIN Sport'ta canlı yayında açıklamalarda bulundu. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

     
  • 02
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Trabzonspor'dan teklif aldığımda takımın güçlü-güçsüz yanlarını analiz ettik. Trabzonspor'a dördüncü görüşmenin ardından transferim gerçekleşti. Birçok yerden teklif vardı. Bodrum'da suyun kenarındaydım, teklif oradan beni aldı. Trabzonspor'un her zaman bir ağırlığı vardır, tablo ne olursa olsun. Bir analiz çalışması yaptık."
  • 03
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Özellikle Ertuğrul Doğan'a teşekkür ederim. Trabzonluluğunu, samimiyetini ve neler yapabileceğini ve benim arkamda durarak bana bu kapıyı açtı."
  • 04
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Trabzonspor'a gidince, bizim önceliğimiz oyunu alıp, sonra sonucu almamız gerekiyordu. Öncelikle takım savunmasını onarıp devam ettik. Oyuncular buna cevap verdi. Bunlara yoğun bir şekilde çalıştık."
  • 05
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Dört senelik yönetimin bir başkanın süreci var. Ünal Karaman'a ve Hüseyin Çimşir'e teşekkür etmek istiyorum, onların da katkıları var. Meslektaşlarımdır, Ünal hoca şampiyonluk sonrası beni aradı."
  • 06
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Sezona başlarken, takımların transferleri, kamp yerleri belli değildi. Biz geçen sene yarışırken bunların planlamasını yaptık. Ben kampa yüzde 85 transferler tamamlanmış şekilde girdim."
  • 07
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Roma maçları bizim için test maçlarıydı. O maçlar lige öz güven olarak iyi girmemizi sağladı. Oyunda salladık ama 3 maçta 9 puan aldık, böyle girdik milli takım arasına. Sonra Galatasaray maçında 2-0 geriye düştük, ardından galibiyeti kaçırdık."
  • 08
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Fenerbahçe maçında lider olduk, 38. haftaya kadar liderliği bırakmadık. Ve açık ara puan farkıyla liderliği koruduk"
  • 09
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Galatasaray deplasmanında Visca'nın attığı golle şampiyonluk hikayesi başladı. Kendi içimde şampiyonluğu hissettim"
  • 10
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Ocak ayında şampiyon ilan edildik. Mart ayında neden olamıyoruz dedik. Zihinsel dalgalanmalara neden oldu bunlar. Nisan ayında şampiyon oldu. Ben 3 sağ bek, 8 sol bek değiştirdim."
  • 11
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Taraftar, takımı sahiplenmiş. Takım için çocuğu gibi konuşuyor. Samimiyetleri, duygularını yaşamaları, şampiyonluk kutlamaları... Acayip duygusal anlardı. Kasımpaşa'yı 1-0 yendik, taraftar bana '1-0 kazanılır mı?' diyor, Alanya maçının ilk yarısı 4-0 bitmiş, ikinci yarıdan sıkılmış. Kayseri maçında 2-0'dan 3-2'ye geri döndük. İki kişi hastaneye kaldırıldı, 'İyi maç oldu diyor'

     
  • 12
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Hiçbir teknik direktör, tek başına takımı şampiyon yapamaz. Bunda yönetimin, ekibimin, çalışan herkese bu anlamda teşekkür ederim. Bu işin ana figürü sahadaki oyuncu. Bir çalışıyorsun, iki iletişim var. Ben şuna inanıyorum, bu işin temelinde iyi organizasyon, iyi oyuncu var. Ama iletişimi bunun içine koymazsan bunun içinden çıkamazsın. Biz oyuncularla samimi bir şekilde, çok açık, gri olmadan paylaştık. Kulüp de bütün vecibelerini yerine getirdi."
  • 13
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "En yakın rakibimiz 7 mağlubiyet almış. Biz 3 mağlubiyet aldık. Bir tanesi 3 penaltı ile karlı havada, diğeri son hafta, bir tanesi de penaltı ve kendi kaleme gol atmışım."
  • 14
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Herkese hatalar olabiliyor. Bizim de kenarda canımız yanıyor. Bu oyunu sahanın içinden konuşmamız lazım. Hakem olarak konuşursak, gelişemeyiz"
  • 15
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Son dönemde dalgalanmalar oldu. Savunmanın hepsinin değiştiği, merkez orta sahanın değiştiği maçlar oldu. Organizasyon bizi ayakta tuttu. Bu oyunda her zaman dengede gidemezsin. Toplamda 6 mağlubiyet aldım ve hep oyunun içinde kaldık biz."

     
  • 16
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Marek Hamsik, ismi gelince bana 'Olur mu?' dedim. Yazın bir konferans yaptık, oyun planlarından bahsettim. Odamdaki çerçeveyi gösterdim, kendisi de Napoli'de direkten dönmüş. Gel beraber bu çerçeveyi dolduralım dedim. Riva'daki kampta nen merkez orta sahadan bunları isterim, Sarri ne istiyor diye sordum, hemen hemen aynı şeyleri söyledi. Ben bunun kadar tek pası, top gelmeden nereye atacağını... Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında Marek Hamsik olsa, maç başka bir hikayeye dönerdi. Oyunculuğunu konuşmayacağım. Berat'a paçasından tut dedim. Yanında fizyoterapist ile geziyor. Hiçbir şeyden şikayet etmedi, tam bir profesyonel."
  • 17
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Çok fazla sorumluluk almak, final yapmak için kendisini biraz kaygıya soktu Bakasetas. Sakatlıktan sonraki süreci çabuk geçmek istedi. Siopis mahallenin enerjisi yüksek çocuğu. Bir gün seninle başlamayağım dedim, hiç problem değil dedi. Antrenmanın neşe kaynağı. Bizden birisi."
  • 18
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Denswil, Club Brugge'de oynuyordu. 3'lü stoperin sol stoperiydi. Başakşehir'de oynadım Club Brugge ile oradan tanıyordum. Beşiktaş'a da almak istedim. Bana ismi gelince görüştük, 'Ben sol bek oynamak istemiyorum' dedi. Ben de seni sol bek oynattığımda sol stoper gibi kullanacağım seni dedim. Kiralık oyuncumuz, kalmak istiyor, biz de devam etmek istiyoruz, görüşmeler devam ediyor."
  • 19
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Bir orta saha oyuncusu gibi Peres. Edin Visca'nın ardndan performansı daha da arttı. Çok memnunu. Sakatlanınca, sakın sağ bek alma, döneceğim dedi. Roma'da ben almadan önce de sol bekte oynuyordu"
  • 20
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Djaniny'in geçen sene başında gitmek istedi. Ciddi teklifler vardı. 6 aydır seninle çalıştım birisi ile 6 ay daha kaybedemem dedim. Bu takım şampiyon olacak dedim. Adebayor'u tanıyor musun, tanıyorum dedi. Ben onunla da çalıştım dedim. Benzer özellikleriniz var dedim. Özel bir oyuncu, şu an mutlu. Özel bir oyuncu, kaybetmek istiyorum. Önemli katkılar sağladı."
  • 21
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Cornelius, transferinde bonservis nedeniyle biraz zorlandık ama ısrarcı oldum. Bizim ligin santrforunun böyle olması gerekiyor. Ligimizin kenar ortadan çok fazla savunma zaafiyeti var. Önde baskı yapabiliyor. Bu sezon saha içerisinde dayak da yedi. Özel bir insan. Ciddi katkı sağladı. Bir santrfor böyle olması gerekiyor, çok memnun kaldım."
  • 22
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "İBB döneminde bir rapor geldi bana, Bosna iki takımında yetenekli bir kanat oyuncusu var diye. Sonra bir takımla hazırlık maçı yapıyoruz, Edin'in takımıymış. Maç 4-4 bitti. Rakibin her golünde Edin Visca var. Hemen alalım dedim. Çok cüzi bir rakama aldık. Röportajlarında bana öğretmenim diyor. Profesyonelliği, düşüncesi... Bir Türk gibi şu an. Çok katkı sağladı Başakşehir'de."
  • 23
    Abdullah Avcı: Şampiyonluğu o an hissettim

    "Devre arasında puan farkı vardı ama deneyimlerimden burada olması gerektiğine karar verdim. Başakşehir'de bir stoperim sakatlandı, diğer gitmek isteyince izin verdim. Şampiyonluğu Abdullah Avcı kaybetti dediler. Uğurcan, Nwakaeme, Hamsik, taraftar istedi Edin Visca'yı, herkes istedi. Başakşehir'de yaşayamadık, burada yaşadık şampiyonluğu."

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.