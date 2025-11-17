Abdullah Öztürk: Üç kategoride de madalya hedefim var

İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenecek Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda yarışacak Rio 2016 ve Tokyo 2020 paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk, AA muhabirine, sezon boyunca verdikleri emeği şampiyonada taçlandırmak istediklerini vurguladı.

Hazırlıklara tam gaz devam ettiğini dile getiren Abdullah Öztürk, "Yaklaşık 15 gün önce Fransa'da turnuvamız vardı. Şampiyona öncesi çok elit bir turnuvaydı. Orada müsabakalarımızı yaptık ve artık son kamptayız. Burada da 10 günlük bir kampımız var ve tüm sezonun emeklerinin karşılığını Avrupa Şampiyonası'nda almaya çalışacağız. Tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorisinde oynuyorum. Üç kategoride de madalya hedefim var. İnşallah bunların rengi altın olur. Çünkü bu zamana kadar benim mücadelem hep altın madalya içindi. Bu Avrupa Şampiyonası'nda da böyle olacak. Kampımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Günde çift idmanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yoğun ve yorucu bir kamp oldu. Tabii bunun karşılığında Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar almak istiyoruz. Umarım bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

"Eğer sağlıkta bir problem yaşamazsam 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nı görüp beşinci kez oyunlara katılma hedefim var. Aktif sporu bıraktıktan sonra ya yöneticilik kısmında spora hizmet etmeye devam edeceğim ya da bilgi birikim ve tecrübelerimi genç sporculara, antrenör olarak aktaracağım. Şu an buna karar vermedim çünkü hala aktif sporculuk hayatım devam ediyor ve buna konsantre olmak istiyorum. Çünkü sporcuysanız konsantrenizi kaybettiğiniz andan itibaren madalyaya oynama ihtimaliniz kalmıyor ve ben de bu ihtimali hissettiğim anda sporu bırakacağım. Hala madalyaya oynayacak gücümün olduğunu biliyorum. O yüzden devam ediyorum. Eğer bir gün madalya alamayacağımı hissedersem o gün benim sporculuk hayatımın son maçı ya da son turnuvası olacaktır. Şu an sporculuğun tadını çıkarıyorum diyebilirim."

"Çinli bir rakibimle oynuyordum. Çok heyecanlıydım. Oynarken ben 'Bir forehand yap, bir backhand yap, bir forehand yap, bir backhand yap' derken o tempoya dayanamayıp sandalyeden düşmüştüm. Rakibim de 'Benim rakibim nerede, nerede?' demişti. Tabii zamanla böyle sporda komik durumlar da olabiliyor. Zamanla tecrübeleniyorsunuz. Artık yerini güzel anılar alıyor, başarılar alıyor. Bir de unutamadığım anlardan biri 2020 Tokyo'da şampiyon olduğum Paralimpik Oyunlar finaliydi. Anlamı benim için çok önemliydi çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmişti. O maçın sabahında telefonuma yüzlerce mesaj gelmişti. 'Bugün 30 Ağustos, bugün kaybetme lüksün yok.', 'O İstiklal Marşı okunup ay yıldızlı bayrağımızın göndere çekilmesi lazım.' Tüm Türkiye'den böyle güzel mesajlar almıştım ve ben de o gün sporculuğun hakkını vererek altın madalyamı kazandım ve tüm Türkiye o gün çok mutlu olmuştu. Beni de çok mutlu etmişlerdi. Bir komik an, bir de güzel an. Bunları örnek verebilirim."

MİLLİ TAKIMDAKİ "AĞABEY" ROLÜ

Milli takımda yaşça en büyük isimlerden biri olduğunu, arkadaşları tarafından “ağabey” olarak görüldüğünü belirten Abdullah Öztürk, bu rolün sahaya da yansıdığını söyledi.

Yıllardır aynı ortamda antrenman yaptıkları için arkadaşlarının saygı duyduğunu aktaran Öztürk, "Gerek kariyerim gerek disiplinimle tüm sporcu arkadaşlarımla ağabey-kardeş ortamında antrenmanlarımızı yapıyoruz. Birbirimizin eksiklerini, yanlışlarını ‘Böyle oynarsak daha iyi olabiliriz’ diyerek tavsiyelerde bulunuyoruz. Milli takımda oynadığımız 10 sporcudan 8’i, geçmişte yatılı okulda beraber okuduğumuz dönemlerden geliyor. Bu aile ortamının temeli aslında oradan geliyor. Bu da sahadaki başarılarımıza yansıyor. Burada gördüğünüz tüm arkadaşlarımın Avrupa, dünya ve paralimpik oyunlar dereceleri var. Aile ortamı olmadan bu kesinlikle olmuyor. Bizim başarımızın altında yatan gerçek ana sebep bu olsa gerek. Çok güzel bir aile ortamımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Sporseverlere ve kendilerini takip edenlere seslenen milli sporcu, "Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı olarak Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Bizi takip etmeye devam etsinler. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Paralimpik sporcular Paris 2024’te 28 madalya ile rekor kırdı. Bize destek olsunlar ve biz 2028 Los Angeles'ta bunu kırıp madalya sayısını en üste çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerden sadece destek ve dualarınızı bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.