Abdullah Şevki iki gündür sosyal medyada büyük tepki gören Zümrüt Apartmanı kitabıyla gündemde. Zümrüt Apartmanı'nda yer alan ve pedofili ifadeleri nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti. Abdullah Şevki hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyuruları üzerine kitapta yer alan bazı ifadelerden dolayı Abdullah Şevki hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı ve Abdullah Şevki gözaltına alındı. İşte Abdullah Şevki ve Zümrüt Apartmanı kitabına dair detaylar...

BAŞSAVCILIKTAN ABDULLAH ŞEVKİ AÇIKLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan 'Zümrüt Apartmanı' isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında TCK’nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

ABDULLAH ŞEVKİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı.

Kitapçılar, Zümrüt Apartmanı'nı ve yazarın diğer kitaplarını satıştan çıkardı.

AİLE BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı basın açıklamasında, sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 yılı olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi. Bakanlık olarak kitabın yazarı ile basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin TCK'nın 226'ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli yasal süreç başlatılmış ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir."

Sözkonusu kitaptaki ifadeler sosyal medyada da büyük tepki topladı.