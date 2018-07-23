Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Tancan atandı. Karar sonrası Abdullah Tancan ismi yakından araştırılmaya başladı. Tancan'la ilgili en çok sorulan sorular arasında Abdullah Tancan nereli, Abdullah Tancan nerede eğitim aldı ve Abdullah Tancan kaç yaşında? sorular yer alıyor. Peki; Abdullah Tancan kimdir? İşte tüm merak edilen yönleriyle Abdullah Tancan...

ABDULLAH TANCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Abdullah Tancan, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 1966 yılında dünyaya geldi. Tancan ilk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamlayıp üniversite eğitimi için İzmir'e gitti. Üniversite öğrenimini ise İzmir’de 9 Eylül Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Gaziantep’e geri döndü. 1988 yılından itibaren Gaziantep PTT Başmüdürlüğünde Mühendis, Şahinbey Telefon Müdür Yardımcısı ve Şehitkamil Telefon Müdürü olarak görev yaptı. 1997 yılından itibaren TEDAŞ Gaziantep Müessese Müdürlüğü’nde Planlama Etüt ve Proje, Müşteriler, Müessese Müdürlüğü ve Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Gaziantep’teki çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında faaliyetlerde bulundu.

2004 yılından itibaren Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde Genel Müdür Yardımcısı, TEDAŞ’ta Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekeleri Rehabilitasyon Projesi Uygulama Birim Başkanı ünvanıyla çalıştıktan sonra 2010 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Kurul Üyesi olarak atandı ve 2016 Ocak ayına kadar buradaki görevine devam etti. Kurul üyeliği sona eren Tancan, 2016 yılı Ocak ayından sonra T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atandı.

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