Ligin 15. haftasında konuk oldukları Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, Fatih Terim ve Levent Şahin'le birlikte Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in kabrini ziyaret ettiklerini belirterek, "Mekanı cennet olsun. Bütün Türk futbolunun, hemşehrilerimizin başı sağolsun. Bu tip değerlerin kıymetini öldükten sonra anlıyoruz. Çok değerli bir futbol adamıydı. Galatasaray'a ve Trabzonspor'a çok büyük hizmetleri vardı. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Erzurumspor maçına gitmeden önce "Lig Erzurum'da başlıyor" dediklerini vurgulayan Albayrak, "Trabzon'da çok güzel bir oyunla 2-0 galip gelmesini bildik. Şükürler olsun. Bütün futbolcu kardeşlerimin hepsinin alnından öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Teknik heyete teşekkür ediyorum. Muhteşem bir oyun şablonu çıkardılar. 3 puan camiamıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe-Karagümrük maçından sonra Galatasaray'ın bir bildiri yayınladığı ve kendisinin “futbolda beyaz sayfa açılması gerektiği” yönündeki beyanları hatırlatılan Albayrak, şunları kaydetti:

"O gün konuştuğum beyaz sayfayı artık geri almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu tip polemiklere de girmek istemiyorum. Başka bir konuya geçmek istiyorum. Benimle ilgili maçlardan sonra kaçtı diyorlar. Ömrümü, hayatımı Galatasaray'a verdim. Galatasaray puan kaybettiği, yenildiği zaman benim sabahlara kadar neler çektiğimi bir yüce Allah bilir. Galatasaray taraftarlarından rica ediyorum ben kaçmıyorum. Maçtan çıkınca çok gergin ve sinirli oluyorum. Konuşma esnasında yapabileceğim bir hata hem camiamıza hem Galatasarayımıza zarar verir diye konuşmuyorum. Hatayspor galibiyetinden sonra da kupa maçından sonra da bir konuşma yapmadım. Rica ediyorum görevimizi yapıyoruz, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çalışıyoruz, ertesi gün nelerle karşılaştığımızı bilemiyoruz. Çünkü Kovid-19 var. Trabzon'a geleceğimiz gün Diagne’nin eşi Kovid oldu. Trabzon'a bir futbolcumuzdan yoksun geldik. Kovid tedavisinden çıkan Ryan Babel hala geri dönemedi. Kovid olan futbolcularımızın geri dönüşleri baya sıkıntılı oldu. Eleştirirken de herkes elini vicdanına koysun. Gerçekten çok iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Yönetim olarak çok iyi işler yaptığımıza eminim. Taraftarlarımızın camiamızın gönlü ferah, rahat olsun. Dünyada futbol ekonomik olarak çok kötü bir hale geldi. Bu kulüpleri yönetmenin ne kadar zor olduğunu bir Allah bilir, bir de bu işin içinde olanlar bilir. Beni eleştirebilirler, rica ediyorum, hakaret olmasın."

Annesinin hastalığına rağmen deplasman maçlarına gittiğini aktaran Albayrak, "Annem hasta oldu, annemi bırakıp deplasmana maça geldim. Bir deplasman kaçırmadım, bir maç kaçırmadım. Sadece ben değil futbolun içinde bulunan bütün aileler bu şekilde. Ben bu galibiyetin, liderliğimizin bütün camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.