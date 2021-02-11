Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ı takip eden muhabirlerle bir araya geldib Albayrak transfer çalışmaları ve gündemdeki diğer konularla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"GEDSON BİR RÜYAYDI"

"Transfer döneminde üzerimize düşeni yaptık. Hocamızın istediği transferleri yapabilmek için bir ekip halinde çalıştık. Fernandes'in transferi Türkiye'de bir rüyaydı ve bu rüyayı Fatih Terim gerçekleştirdi.

"SÖZLEŞMESİ BİTENLERLE..."

Sözleşmesi biten futbolcularımız var, bunlar ile de görüşüyoruz. Emre Akbaba ile de konuşuyoruz, bir sorun olmaz onunla. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Muslera çok iyi bir Galatasaraylıdır, bizimle kalmaya devam edecek.

"FALCAO ÖNEMLİ BİR MARKA"

Falcao bizim için çok önemli bir markadır. Şimdi sakatlığının geçmesini bekliyoruz. Bize şimdiye kadar gelen resmi teklif yok. Teklif gelirse ilk olarak Fatih Terim'in ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederiz.

MOHAMED TRANSFERİ

Mostafa Mohamed transferi bir hayli zordu. Sürekli yönetim değişiyordu. Biriyle pazarlık bitiyor, sonra yönetim değişti diyorlardı. Galatasaray için çok değerli bir futbolcu.

"KASIMPAŞA MAÇININ SAATİ İÇİN GÖRÜŞECEĞİZ"

Pazar günü akşam saatlerinde çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Önce Kasımpaşa ile görüşeceğiz, sonra TFF ile görüşeceğiz. Maçın saatinin değişmesi için konuşacağız.

"TARAFTARLAR BAĞIŞ YAPSIN"

Bu sene tribünden kaynaklanan 33 milyon euro hasılat kaybımız var. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Bize yardım etsinler, bağış yapsınlar."