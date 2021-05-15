Abdurrahim Albayrak: Taraftarlarımıza yardımcı olmak için geldik

Sarı-kırmızılı taraftarların stada girebilmesi için güvenlik güçleriyle konuşan Albayrak, stat çevresinde yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız burada bekliyor. Onlara yardımcı olmak için geldik. Tabii ki birlik, beraberlik önemli. Ancak hem takımımızı karşılamak, hem de taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" şeklinde konuştu.