        A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir ve oyuncuları kimler?

        A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir ve oyuncuları kimler?

        ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) konusu ve oyuncuları gündeme geldi. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizinin yayınlanan ilk tanıtımı, hikâyesi ve karakterleriyle ilgili merakı artırdı. Aile bağları, geçmişle yüzleşme ve güç mücadelesini merkezine alan yapımın ne zaman başlayacağı, oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı ve hikâyenin nasıl şekilleneceği izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor, konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 16:58 Güncelleme: 22.12.2025 - 07:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni sezon projelerini peş peşe duyuran ATV, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik yapısıyla öne çıkan A.B.İ. dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan kısa teaser’ın ardından dizinin yayın tarihi, konusu ve karakter ilişkileri gündemin üst sıralarına taşındı. Aile kavramını farklı bir bakış açısıyla ele alan yapımın ekran yolculuğu, yönetmeni ve kadrosunda yer alan isimler şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

        2

        A.B.İ. DİZİSİ KONUSU NE?

        A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.

        3

        A.B.İ. DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Dizi çok yakında ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Kesin tarih açıklandığında haberimize eklenecektir.

        4

        A.B.İ. DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Dizinin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor: Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa.

        5

        Kaynak - Görseller: ATV

