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Aboubakar 677 gün sonra Vodafone Park'ta

Beşiktaş’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, 677 gün sonra Vodafone Park’ta sahaya çıktı.

Aboubakar 677 gün sonra Vodafone Park'ta
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, 677 gün sonra siyah-beyazlı formayı yeniden giydi.

Geçen hafta Yukatel Kayserispor deplasmanında 69. dakikada oyuna giren siyah-beyazlı futbolcuya ısınma sırasında Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi göstererek tribünlere çağırdı.

Wout Weghorst’un takımdan ayrılması ile birlikte transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park’ta en son 21 Mart 2021 Fenerbahçe müsabakasında forma giymişti.

Kamerunlu yıldız oyuncu, Alanyaspor karşısında 85 dakikada sahada kaldı.

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