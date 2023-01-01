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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aboubakar'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu konuşulan Aboubakar ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz devinin Kamerunlu golcünün peşinde olduğu ifade edildi

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  • Aboubakar'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

    Al Nassr'da forma giyen ve adı son dönemde Fenerbahçe ile geçen Vincent Aboubakar için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
  • Aboubakar'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

    İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester United'ın Aboubakar için ilgisinin olduğu aktarıldı.
  • Aboubakar'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

    Dünya Kupası başlamadan hemen önce Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran İngiliz temsilcisinin, ocak ayındaki transfer döneminde yeni bir forvet oyuncusu aradığı belirtildi.
  • Aboubakar'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

    Manchester United'ın, bu doğrultuda listesindeki ilgilendiği isimlerden birinin Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Memphis Depay olduğu ifade edildi.
  • Aboubakar'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

    Erik ten Hag'ın ekibinin Depay dışında farklı alternatifleri de değerlendirdiği kaydedildi.
  • Aboubakar'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

    Bu isimlerin ise Al Nassr forması giyen Vincent Aboubakar ve Borussia Mönchengladbach'ta oynayan Marcus Thuram olduğu öne sürüldü.
  • Aboubakar'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

    Son dönemde adı sık sık Fenerbahçe ile de anılan Vincent Aboubakar'ın Al Nassr ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.
  • Aboubakar'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

    Öte yandan Suudi Arabistan basınından yer alan habere göre, Al Nassr yönetimi Cristiano Ronaldo'nun transferinin ardından Aboubakar'ın ayrılığına oldukça sıcak bakıyor.
  • Aboubakar'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

    Aboubakar'ın birçok takımın ilgisi olduğu yazılırken, bu takımlardan bazılarının Al-Ahli, Zamalek ve Rayo Vallecano olduğu vurgulandı.
  • Aboubakar'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

    Al Nassr'ın 30 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin ise 10 milyon euro olduğunun altı çizildi.
  • Aboubakar'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...
  • Aboubakar'da sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken...

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