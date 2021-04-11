Beşiktaş'ta gündem Aboubakar... Siyah beyazlıların Kamerunlu golcüsünün ne zaman tekrar forma giyeceği ile ilgili araştırmalar iyice arttı. İşte Vincent Aboubakar'ın son durumu...

BEŞİKTAŞ'TAN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Cyle Larin'in sakatlıkları sonrası gözler Vincent Aboubakar'a çevrildi. Siyah beyazlıların son 3 maçında formasından uzak kalan yıldız oyuncu ile Beşiktaş yönetici önemli bir açıklama yaptı...

ANTREMANLARA BAŞLIYOR

Siyah beyazlıların 4-2 kazandığı B.B. Erzurumspor maçı sonrası Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, Vincent Aboubakar'ın hafta içi antremanlara başlayacağını ancak Ankaragücü maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Sergen Yalçın'ın karar vereceğini açıkladı.