Abu Dhabi - Dubai kaç kilometre? Abu Dhabi - Dubai arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Abu Dhabi’nin sakin merkezinden ayrılan yolcu Dubai’nin enerjisiyle buluşurken farklı şehir karakterleri tek çizgi üzerinde birleşmiş olur. Ulaşım seçenekleri sayesinde rota kesintisiz kullanılır ve her iki kent kendi kimliğini korurken ortak bir destinasyon deneyimi yaratır. Abu Dhabi - Dubai kaç km? Abu Dhabi - Dubai mesafe ne kadar? Sizin için araştırdık.

ABU DHABİ - DUBAİ KAÇ KİLOMETRE?

Abu Dhabi ile Dubai arasındaki mesafe karayolunda ortalama 140 kilometredir. Bu iki şehir arasındaki yol düz ve kesintisiz ilerlediği için sürüş süresi genelde bir buçuk saate yaklaşır. Şehirler Birleşik Arap Emirlikleri’nin farklı özellikler taşıyan iki merkezidir. Abu Dhabi daha sakin bir düzen sunarken Dubai hareketli yapısıyla bilinir. İki kent arasında seyahat edenler geniş otoyolu kullanır. Yol boyunca çöl dokusunun uzandığı açık bir manzara görülür. Bu rota iş seyahatleri ve günlük ziyaretler açısından sık kullanılır. Kentler arasında toplu taşıma seçenekleri de bulunur. Bu da ulaşım planını esnek hale getirir. Mesafe kısa görünse de her iki şehrin kendi içindeki trafik yoğunluğu zaman zaman değişir. Bu nedenle çıkış saatini belirlerken şehir içi hareketliliği göz önünde bulundurmak faydalı olur.

Abu Dhabi ile Dubai arasında yolculuk ederken rota düz görünse de hazırlıklı olmak seyahati rahatlatır. Hareket saatini seçerken şehir içi akışını takip etmek fayda sağlar çünkü her iki kentte de giriş ve çıkış noktalarında yoğunluk oluşabilir. Araçla ilerlerken uzun otoyol hattında su bulundurmak önem taşır. Sıcaklık gün içinde yüksek seviyeye çıkabildiği için araç içi serinliği korumak sürüşü daha güvenli hale getirir. Hız sınırlarının sıkı biçimde kontrol edildiği bir bölgede yolculuk yapılır. Bu nedenle sabit bir hızla ilerlemek hem güvenlik sağlar hem sürüşü sakin tutar. Yol boyunca manzara büyük ölçüde açık bir çöl hattından oluştuğu için dikkat dağıtacak unsurlar azdır. Bu durum uzun bir koridorda ilerliyormuş hissi yaratabilir. Bu nedenle ara ara kısa molalar düşünülebilir. Toplu taşıma tercih edildiğinde durakların konumunu ve sefer saatlerini önceden görmek planlamayı kolaylaştırır. Yaz aylarında güneş yola doğrudan vurduğu için göz sağlığını koruyan bir gözlük kullanmak konfor sağlar. Yakıt seviyesini yolun başında kontrol etmek önemlidir çünkü iki şehir arasında akış düzenli olsa da tüm bölümlerde hizmet alanı bulunmayabilir. Rotanın çoğu kısmı güvenli ve akıcıdır ama rüzgârın arttığı anlarda direksiyon hâkimiyeti biraz daha dikkat ister. Dubai yönüne yaklaşırken yapı yoğunluğu artar. Bu bölümde şerit değişimleri daha sık yapılır. Bu yüzden çevredeki araç hareketlerini izlemek sürüşü daha rahat hale getirir.