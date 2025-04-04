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        Haberler Sağlık Abur cubur yeme alışkanlığınız ya da düşmeyen tansiyonunuz kortizol yüksekliğinin işareti olabilir | Sağlık Haberleri

        Abur cubur yeme alışkanlığınız ya da düşmeyen tansiyonunuz kortizol yüksekliğinin işareti olabilir

        Özellikle kendinizi stresli hissettiğiniz anlarda kendinizi yeme içmeye, abur cubur tüketmeye meyilli hissettiğinizi düşünüyorsanız yanılmıyorsunuz. Stresli dönemlerinizde aktif olan kortizol hormonunun vücudunuza sandığınızdan daha fazla etkisi var... İşte kortizol hakkında bilinmesi gerekenler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 08:30 Güncelleme: 04.04.2025 - 08:30
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        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
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        Vücudumuzun insanı hayret ettirecek bir biyolojik denge üzerinde durduğu şüphesiz... Yoğun stres altında hissettiğiniz zamanlarda vücudunuzun stresle baş etmekle görevli hormonu kortizol de bu dengenin önemli yapıtaşlarından biri. Evet, strese karşı vücudumuzun nasıl baş edeceğini kortizol hormonu düzenliyor ama ya uzun süre yüksek kortizol seviyelerine maruz kalırsak ne olacak?

        Kortizol aslında oldukça faydalı bir hormondur. Vücudumuz yoğun stres altındayken sistemin bozulmasını engelleyen, vücudun bu strese nasıl bir tepki vereceğini düzenleyen ve stresin vücudumuza zarar vermesini, sağlığımızın bozulmasını önleyen bir koruyucu gibi bile düşünebiliriz. Böbrek üst bezleri tarafından üretilir ve stresli dönemlerde yükselir. Ancak kortizol seviyelerinin uzun süre yüksek kalması da vücudumuz için pek iyi değildir... Her şeyin fazlası zarar demiştik ya, kortizolün de...

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        Stres vücudumuzda yayılmaya başladığı anda böbrek üstü bezlerinden yayılmaya başlayan kortizol hormonu kan şekerinizi yükseltir, stresi dengelemeye çalışır, uyku düzeninizi korumaya çalışır, metabolizma hızının dengesini korumaya çalışır, kan basıncını yükseltir, vücudun enerjik hissetmesini sürdürmeye çalışır ancak bunların yanında bir de bağışıklık sistemini de baskılar... Kortizolün bağışıklık sistemini baskılaması aslında o kadar da basit bir etki değil. Vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işleyişini sürdürmesi için bağışıklık sistemimizin güçlü olmasına ihtiyacımız var ama kortizolün tek etkisi bağışıklık sistemini baskılaması da değil...

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        Uzun süre yüksek kortizol seviyelerine maruz kaldığımızda vücudumuzda meydana gelebilecek değişikliklerin başında tansiyon gelir. Bunun yanında vücudunuzda bir doku zedelenmesi meydana geldiğinde bunun iyileşmesinin çok daha uzun sürdüğüne şahit olabilirsiniz. Yüksek kortizol seviyeleri kaslarınızın güç kaybetmesine de neden olur. Halsizlik ve güçsüz kaslar özellikle profesyonel spor hayatı olanların yaşamını zorlaştırır.

        Yüksek kortizolün cilt üzerinde de yıkıcı etkileri vardır. Vücudunuzun yüksek kortizol seviyelerine maruz kalması cildinizde ani ve aşırı akne çıkmasına ya da derinizde morlukların oluşabilmesine, kızarıklıkların meydana gelmesine de yol açar. Kan şekeri dengesini de bozan kortizol seviyesi aniden kilo almaya, anormal şişmanlıklara zemin hazırlayabilir. Özellikle göbek bölgesi ve yüzün şişmanlaması yüksek oranda kortizolle ilişkilendirilir. Ayrıca kortizolün stresli olduğumuz dönemlerde salgılandığını düşünecek olursak yüksek kortizol seviyeleri bizi daha sinirli, anksiyeteleri yüksek biri de yapar.

        Yüksek kortizol uykularımızı da etkiler. Uykuya dalmayı zorlaştırdığı gibi geceleri nedensiz uyanmaların da kaynağını oluşturabilir. Halsizlik, uykusuzluk ve güçsüzlük sosyal hayatımızı etkiler. Yüksel kortizol seviyelerine maruz kalmanın arkasında yatan neden bazen yoğun stresli bir hayat sürmek olabilir. Bazen depresyon ya da anksiyete ile mücadele etmek buna neden olabilecekken bazen de yüksek alkol tüketimi kortizol seviyesinin artmasına yol açabilir... Yüksek kortizol seviyelerinin bir diğer nedeni de Cushing sendromu olabilir. Bu belirtiler mevcutsa bir test yaptırarak uygun bir hekime başvurabilirsiniz.

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