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Aç kalmak ömrü uzatıyor

MIT üniversitesinden yapılan araştırma sonucunda 24 saatlik açlığın kök hücrelerinin fonksiyonunu ve kendini yenileme kapasitesini arttırdığına ilişkin yayınlanan bilimsel çalışmayı değerlendiren Dr. Yüksel Büküşoğlu, "24 saatlik açlık kök hücrelerin fonksiyonunu ve kendini yenileme kapasitesini artırıyor. Ancak açlık periyotları kontrollü olmalı” dedi

05.10.2018 - 14:48 | Güncelleme: İHA

MIT üniversitesinden yapılan araştırma sonucunda 24 saatlik açlığın kök hücrelerinin fonksiyonunu ve kendini yenileme kapasitesini arttırdığına ilişkin yayınlanan bilimsel çalışmayı değerlendiren Dr. Yüksel Büküşoğlu, "24 saatlik açlık kök hücrelerin fonksiyonunu ve kendini yenileme kapasitesini artırıyor. Ancak açlık periyotları kontrollü olmalı” dedi.

YAŞLANDIKÇA KÖK HÜCRELER YENİLENME YETENEKLERİNİ KAYBEDİYOR

İHA'nın haberine göre; dünyanın en saygın bilim merkezlerinden biri olan ABD'deki Massachusett Institute of Technology (MIT) üniversitesinde yapılan ve STEM CELL dergisinde yayınlanan çok yeni bir bilimsel araştırmanın yaşla ilişkili kök hücre fonksiyonu kaybının 24 saatlik açlıkla hızla tersine çevrilebildiğini ve kök hücrelerin kendini yenileme yeteneğini önemli ölçüde geliştirebildiğini açıklandı. Dr. Yüksel Büküşoğlu konu ile ilgili değerlendirmesinde, "24 saatlik açlık vücutta enerji için kan şekeri yerine yağ asitlerinin parçalamaya başlanmasına neden oluyor. Hücrelerin yağ asidini parçalamasıyla da kök hücrelerin fonksiyonlarını önemli ölçüde artırdığı ve kendini yenileme, aktive etme kapasitelerini ikiye katladığı ortaya çıkarıldı" dedi.

Kök hücrelerin vücuttaki tüm yeni hücrelerin kaynağı olduğuna değinen Dr. Büküşoğlu, kök hücrelerin insan vücudunda yenilenme, onarım ve yaşlanma etkilerinin azaltılması dahil olmak üzere genel sağlık üzerinde önemli etkilerinin olduğunu söyledi.

Enfeksiyon ve yaralanmalarda da kök hücrelerin meydana gelen hasarı onardığını vurgulayan Bükşüoğlu, "Vücutta kök hücrelerin bu kapasitesindeki düşüş, herhangi bir hasardan ya da hastalıktan kurtulmayı, iyileşmeyi zorlaştırabilir. İnsanlar yaşlandıkça, kök hücreleri yenilenme yeteneklerini de yitirmeye başlıyor" şeklinde konuştu.

Çok yaşlı kişilerde kök hücre tedavilerinin başarısı konusunda doktorların bazı endişelerinin olabileceğine işaret eden Bükşüoğlu, tıp dünyasında çığır açan kök hücre çalışmasının ayrıntılarını paylaştı.

NOBELLİ BİLİM İNSANI DA AYNI GÖRÜŞTE

Bu çalışmanın 2016 yılında Nobel Tıp ödülü alan Japon bilim insanı Yoshinori Osumi’nin açlık durumunda vücudun savunma mekanizmasının nasıl yenilendiğini gösteren bilimsel çalışması ile aynı paralelde değerlendirilebileceğine işaret eden Dr. Bükşüoğlu, “Belki de ileriki dönemlerde kök hücre tedavileri öncesi hastalarımıza kontrollü bir şekilde açlık periyodlarına başlamalarını önerebiliriz" ifadelerini kullandı.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 16 dakika önce
    kurtuluş islamdadir...
  • Misafir 21 dakika önce
    Euro 3 TL imis. : ) Euro 3 TL imis. : )
  • Misafir 31 dakika önce
    ramazan da oruc tutmak ve her pazartesi ve persembe gunu oruc tutmak sunnettir
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