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Academy Day'in kapanış partisine ünlü yağdı

IEmmy’s tarafından düzenlenen ve İstanbul’da ilk kez Ay Yapım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Academy Day için 30 ülkeden gelen televizyon dünyasının önde gelen temsilcileri dün gece gerçekleşen kapanış partisinde Türkiye dizi sektörünün önemli isimleriyle buluştu. Geceye birçok yapımcı, oyuncu, yönetmen ve senarist katıldı

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  • Academy Day'in kapanış partisine ünlü yağdı

    Serenay Sarıkaya 

    Ay Yapım’ın bu hafta ev sahipliğini üstlendiği ve 30 ülkeden gelen televizyon dünyasının önemli isimlerinin buluştuğu Academy Day’in dün gece kapanış partisi gerçekleşti.
  • Academy Day'in kapanış partisine ünlü yağdı

    Demet Evgar

    Dizi sektöründe dünyanın en prestijli ödülleri olarak kabul gören Emmys ve IEmmys ödüllerini de düzenleyen The International Academy of Television Arts & Science (Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi) üyelerinin Ay Yapım ev sahipliğinde bir araya geldiği Academy Day’in The Peninsula İstanbul’da gerçekleşen kapanış partisine ülkemizden birçok önemli oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı katıldı.
  • Academy Day'in kapanış partisine ünlü yağdı

    Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu

    31 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen etkinlik boyuncu çeşitli panellere katılan ekip Türkiye’nin köklü, zengin geçmişi ile kültür ve medya endüstrisini de detaylı şekilde tanıma şansı buldu. 
  • Academy Day'in kapanış partisine ünlü yağdı

    Kerem Çatay ve Ailesi 

    Kapanış partisinde konuşma yapan Ay Yapım Ceo’su Kerem Çatay, “Bugün burada dünyanın birçok ülkesinden önde gelen sektör temsilcileriyle birlikteyiz. Onların Türkiye’de üretilen ve bütün dünyada izlenen dizilerin oluşmasını sağlayan senaristleri, yönetmenleri ve oyuncularıyla tanışmalarını istedim. Bu gece yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.
  • Academy Day'in kapanış partisine ünlü yağdı

    Pınar Deniz - Kaan Yıldırım 

    Geceye Türk dizi sektörünün önemli isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Birce Akalay, Kerem Bürsin, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Serkan Keskin, Meriç Aral, Beren Saat, Canan Ergüder, Kenan Ece, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Zerrin Tekindor, Alina Boz, Yasemin Allen, Erkan Kolçak Köstendil, Cengiz Bozkurt, Kaan Urgancıoğlu, Miray Daner, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Hatice Aslan, Ayça Ayşin Turan, Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka, Perihan Savaş, Demet Akbağ, Yiğit Özşener, Aslıhan Malbora, Berkay Ateş, Defne Kayalar, Ceren Moray, Çağlar Ertuğrul, Erdal Özyağcılar, Neslihan Atagül, Yurdaer Okur, Hilal Altınbilek, Bensu Soral, Melike Yalova, Selim Bayraktar gibi isimler katıldı.
  • Academy Day'in kapanış partisine ünlü yağdı

    Kokteylin ardından parti alanına geçen ekip gece boyu müzik dünyasının efsane ismi Kenan Doğulu’nun şarkılarına eşlik etti.

     

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