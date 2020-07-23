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Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Seher Gülnur Sarıkaya, aynı zamanda nöbetçi olarak görev yaptığı Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde yıllardır görüşülen iki davayı karara bağladı.

Acarkent ve Beykoz Konakları hakkında açılan davalarda Orman Genel Müdürlüğü “137 bin 531 metrekare olan ‘ormanda hiçbir ifraz yapmamak, yatay alanın yüzde 6’sından fazla yer işgal etmemek şartı ile izin vermişti. Ancak Alanda 117 A tipi villa, 835 adet B tipi villa, 500 adet C tipi villa ile sosyal tesisler yapıldı. İnşaat ilerlerken yapılan incelemede orman alanının tamamı üzerine kat irtifakı kurulduğu ve bunların kat mülkiyetine dönüştürüldüğü saptandı. Bunun üzerine Orman Genel Müdür Müdürlüğü “Tapu iptali” davası açtı.

Genel Müdürlük, açtığı davada hem tapu iptalini, hem de orman arazisi üzerine kurulan binaların yıkılmasını talep etti.

Aynı gerekçelerle Beykoz Konakları hakkında da Orman Genel Müdürlüğü dava açtı. İki ayrı mahkemede görülen davalarda, mahkeme davanın reddine karar vermişti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, Orman Genel Müdürlüğü’nü haklı buldu ve “Bozma” kararı verdi.

Bozma kararını yeniden görüşen Mahkeme, Beykoz Konakları’nda ve Acarkent’de yaşayanların imar barışından yararlandıklarına dair belgeyi de dikkate alarak kararını verdi.

Mahkeme, Beykoz Konakları ve Acarkent’de orman arazisinin yüzde 6’sından daha fazlasına yapı yapılmasına dair yapılan itirazın reddine karar verdi.

Davayı uzun süredir takip eden emekli bir hakim Habertürk’e konuştu.

Hakim,verilen kararı şöyle değerlendirdi: "75 yıl önce mülk sahipleri dava yoluyla haklarını aldılar. Danıştay bu kararı onayladı. Satılan orman arazisi ‘Özel orman statüsü’e geçti. Orman arazisini vatandaşa satan devlet, bu arazi üzerinde bulunan ağaçları kesip ev yapan vatandaşına dava açtı. Açılan dava, araziniz üzerindeki ağacı kesme hakkınızın olmadığı anlamına geliyor. Devletten satın aldığı özel orman arazisine yüzde 6’dan fazla inşaat yaptığı için açılan tapu iptal davaları, imar barışının ardından anlamını yitirdi. Bir adaletsizlik sona erdi".

İŞTE GEREKÇE

Beykoz Konakları ve Acarkent konutlarında oturanların yakından takip ettiği ve lehlerine sonuçlanan kararın gerekçesinde “imar affına” atıfta bulunuldu. İşte, kararın gerekçesi: “Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, verdiği kararın gerekçesinde şu görüşleri dile getirdi: “Yargılama devam ederken 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı yasanın 16. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. Madde gereği ‘Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31 aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi, bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt belgesi verilebilir”

Beykoz Konakları ve Acarkent hakkında verilen karara ilişkin olarak Orman Genel Müdürlüğü temyiz başvurusunda bulunmazsa karar kesinleşecek. Karar temyiz edilirse, dosya yeniden Yargıtay’a gönderilecek.

ÜNLÜLERİ SEVİNDİREN KARAR

Karar, Acarkent ve Beykoz Konakları’nda oturan ünlü isimlerin de sevinmesine neden oldu. Evlerini istedikleri kişiye satma hakkını elde eden mülk sahipleri, çıkan kararla mülklerinin de değerinin arttığını ifade ettiler