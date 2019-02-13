Muğla'nın güneyindeki badem çiçekleriyle ünlü yarımadaya ismini veren Datça, "Acelen varsa ne işin var Datça'da" sloganıyla tanıtılıyor.

AA'nın haberine göre Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz tatil imkanları sunuyor. Deniz, kum ve güneşin yanı sıra farklı medeniyetlere ait izlerin yer aldığı kentin bölge turizmine katkı sağladığı cennet köşelerinden biri de badem çiçekleriyle ünlü Datça.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken, "Acelen varsa ne işin var Datça'da?" sloganıyla ziyaretçilerini ağırlayan Datça Yarımadası, baharı erken karşılayarak badem çiçekleriyle beyaza büründü. Datça gezginleri, badem bahçelerinde gezip bol bol fotoğraf çekiyor. İlçenin asıl yerleşim yeri olan Eski Datça Mahallesi de tarihi sokakları ve evleriyle turistlerin ilgi odağı.

CAN YÜCEL DEĞER KATIYOR

Ünlü şair Can Yücel'in ölümüne kadar yaşadığı evinin de bulunduğu Eski Datça, yaz dönemlerinde çok sayıda yerli turisti ağırlıyor.

İlçede ziyaretçilerin gezi rotaları arasında büyük ilgi gören, astronomi ve matematik bilimci Eudoksus, doktor Euryphon, ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen İskenderiye Feneri’nin mimarı Sostratos'un yaşamına tanıklık ettiği rivayet edilen Knidos Antik Kenti, Ege ile Akdeniz'in birleştiği yerde özel bir konuma sahip.

Datça'ya yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Knidos, tarihte bilim, mimarlık ve sanatta da ileri bir kent olarak biliniyor.

Özellikle yatları ile Akdeniz ve Ege'yi dolaşan ünlüler, Knidos'u ziyaret ediyor. Knidos'un biri 20 bin diğeri 5 bin kişi kapasiteli iki tiyatrosu var. Küçük olanı güneyde, ticari limanın yakınında yer alıyor. Akropoldeki büyük tiyatronun taşları ve mermerleri 19. yüzyılda gemilerle yurt dışına çıkarılmış. Kentte yapılan kurtarma kazılarında bulunanlar ise ören yerinde bulunan küçük müzede sergileniyor.

"DATÇA KORUNAN BİR YER"

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, yaptığı açıklamada, Anadolu Yarımadası'nda baharı ilk karşılayan yerlerden birinin Datça olduğunu belirterek Datça'nın ziyaretçilere alternatif turizm imkanlarını bir arada sunduğunu söyledi.

Datça'nın özel çevre koruma (ÖÇK) bölgesi olduğunu vurgulayan Çoban, "Datça, yazın sıcağı bunaltmayan, kışın üşütmeyen ılıman bir iklime sahip. Bu nedenle Datça stresten uzak yaşamak isteyenlerin yaşamını sürdürebileceği ve tatil yapabileceği bir bölge" dedi.

Çoban, Datça'nın her yıl tanınırlığı ve bilinirliği artan, turist kapasitesi yükselen bir ilçe olduğunu dile getirdi. Datça'nın tarih ve kültürün bir arada yaşatıldığı bir yer olduğunu vurgulayan Çoban, şöyle devam etti:

"Acelen varsa ne işin var Datça'da sloganı ilçemizde sakinliği ve huzuru çağrıştırıyor. Burası hemen gelinip gidilecek bir yer olmadığı, insanların dinlenmesini ve mutlu olmasını istediğimiz için çok iyi bir slogan. Tüm misafirlerimizi huzur kenti Datça'ya bekliyoruz."

Çoban, yol standartlarının yükselmesiyle artık Datça'ya ulaşımın da kolaylaştığına da işaret etti.

"DATÇA STRESİN AZ OLDUĞU YAVAŞ VE HUZURLU BİR ŞEHİR"

Palamutbükü'nde turizm işletmeciliği yapan Mehmet Tekbacak, Datça'nın rüya gibi bir tatil yapmak isteyenlerin tercihi olduğunu, kendisinin de bu beldeye ölmek için geldiğini ifade etti.

Datça'da 20 yıldır turizm yaptığını vurgulayan Tekbacak, otelinin girişine yazdığı "Acelen varsa ne işin var Datça'da?" sloganının tüm ziyaretçilerin ilgisini çektiğini aktardı. Datça Yarımadası'nın stresten uzak yaşayanların sakin ve huzur bir yer olduğunu vurgulayan Tekbacak, şöyle konuştu:

"Burada en büyük stres stressizlik stresi. Datça'nın amblemi salyangoz. Yöresel adıyla Garavilla. O da yavaş hareket eden bir canlı. Burası da yavaş hareket eden bir yer. Datça genelde insanların huzur bulmak için geldiği bir nokta. Bu sloganı bu nedenle uyguladık ve başarılı oldu. Stresin az olduğu yavaş ilerleyen bir şehir olduğu için Datça'ya bu slogan çok yakıştı. Bence Datça, Ege ve Akdeniz Havzasındaki en güzel ve huzurlu nokta. Ayrıca Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından tamamı koruma altında olan tek yer Datça Yarımadası. Senenin 365 günü güneşin olduğu mavi beyazın örtüştüğü bir noktada huzur içindeyiz."

Tekbacak, yaz mevsiminde büyük rağbet görenin ilçenin kışın da badem çiçekleriyle misafirlerini ağırladığını kaydetti.