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Acı Çehre Tohumu Nedir?

Genellikle kilo vermek isteyen kişiler tarafından tüketilmekte olan acı çehre otu, bazı diyetisyenler tarafından da önerilebilmektedir. Bu bitkinin zayıflama konusunda etkisi olduğu söylenmektedir. Doğal yollar ile kilo vermek isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir. Ancak her besinde olduğu gibi bu besinde de dikkatli bir tüketim gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çok az kullanılması gerekmektedir aksi takdirde ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Bunun yanı sıra kesinlikle direkt olarak alıp tüketilmekten kaçınılması gerekmektedir. Öncelikle uzman bir doktora danışılması ve uygun görülür ise tüketilmesi ve birden fazla tüketiminin gerçekleştirilmemesi önerilmektedir.

Acı Çehre Tohumu Nasıl Kullanılır?

Son dönemlerde isminde sıkça bahsettirmekte olan acı çehre tohumu özellikle kilo vermek isteyen kişiler tarafından sıkça tercih edilmekte olan bir üründür. Pek çok kişi tarafından da acı çehre tohumu nasıl kullanılır sorusu sıkça sorulmakta olan bir sorudur. Öncelikle bir bardak sıcak su hazırlanması gerekmektedir. Birkaç adet kurutulmuş olan acı çehre tohumu sıcak suyu içerisine atılmaktadır. Bu şekilde yaklaşık olarak 5 ile 10 dakika civarında demlenmesi gerekmektedir. Ardından tüketimi gerçekleştirilebilmektedir. Genellikle sabah ve akşam, öğün öncesinde tüketilmesi önerilmektedir.

Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacı ile doktorunuzdan bilgi almadan buraya yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alan doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

Acı Çehre Tohumu Doğru Kullanımı

Acı çehre tohumu çiğneyerek su ile birlikte te kullanılabilmektedir. Ancak kesinlikle birden fazla tüketilmesi önerilmemektedir. Çünkü bu durum ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Bundan dolayı da bilinçli ve dikkatli kullanım gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Bunların dışında herkes için önerilen bir besin değildir. Bazı kişilerin kullanması önerilmemektedir. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

Acı çehre tohumu vücutta su kaybına neden olmaktadır ve bu nedenle böbrek hastalarının tüketmemesi gerekmektedir.

Hamilelerin kesinlikle kullanmaması gerekmektedir.

Aşırı tüketimi durumunda ishal ve şiddetli karın ağrısı ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle de sindirim sorunu bulunmakta olanlara önerilmemektedir.

Grip ve nezle gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini artırabilmektedir.

Vücudun vitaminleri ve mineralleri emmesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Kalp çarpıntısına neden olabilmektedir. Kalp rahatsızlığı olanlara önerilmemektedir.

Karaciğer, şeker gibi ciddi kronik rahatsızlıkları bulunmakta olan kişiler için uygun görülmemektedir.

Acı Çehre Tohumu Faydaları Nelerdir?

Acı çehre tohumu doğru kullanımı ile birlikte pek çok olumlu durumun oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Ancak olumsuz kullanımı da ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Eğer doğru kullanılır ise faydaları şu şekildedir:

Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olmaktadır.

Kolesterole iyi gelmektedir.

Ödeme iyi gelir.

Bağırsak hareketlerini düzenlemektedir.

Tatlı yeme isteğini bastırmaktadır.

İştah kapatıcı olarak değerlendirilmektedir.

Cildin daha sıkı bir hale gelmesine olanak sağlamaktadır.

Prostat üzerinde olumlu bir etkisi olduğu söylenmektedir.

Pek çok faydası ile birlikte ön plana çıkan bu bitkinin düzgün bir şekilde doğru kişiler tarafından tüketilmesi genellikle bu faydaları oluşturmaktadır.

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