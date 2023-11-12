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        Feci kaza 2 genci hayattan kopardı! Acı haberle gözyaşları sel oldu

        Antalya, iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Ali Güneş ile yanındaki arkadaşı Merve Sude Madaslı, hayatını kaybetti. Acı haberle Adli Tıp Kurumu bahçesine gelen gençlerin ailesi ve arkadaşları, göz yaşlarına boğuldu. Ali Güneş'in babasının da 2008 yılında kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:21
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        Acı haberle gözyaşları sel oldu!
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        Antalya'da, iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Ali Güneş (22) ile yanındaki arkadaşı Merve Sude Madaslı (20), yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Ali Güneş'in kontrolünü yitirdiği otomobil, bir iş yerinin duvarına çarptı.

        OLAY YERİNCE CAN VERDİLER

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Ali Güneş ve yanındaki arkadaşı Merve Sude Madaslı'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Güneş ve Madaslı'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        AİLELERİ VE ARKADAŞLARI GÖZLAŞLARINA BOĞULDU

        Merve Sude Madaslı'nın annesi Fatoş ve babası Enver Madaslı
        Merve Sude Madaslı'nın annesi Fatoş ve babası Enver Madaslı

        Sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu bahçesine gelen gençlerin ailesi ve arkadaşları, göz yaşlarına boğuldu.

        İşlemlerin ardından Ali Güneş'in cenazesi Kepez Odabaşı Mezarlığı'na babasının yanına defnedildi. Merve Sude Madaslı'ın cenazesi ise Bucak'ta toprağa verildi.

        BABASI DA KAZADA ÖLMÜŞ

        Ali Güneş'in babası Mesut Ali Güneş'in de 2008 yılında Cırnık Köprüsü'ndeki sulama kalanına düşen otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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        #son dakika haberleri antalya
        #Muratpaşa
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        #Bucak
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