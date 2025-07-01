Acı Tatlı Ekşi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Acı Tatlı Ekşi filmi 1 Temmuz Salı akşamı beyaz perdenin ardından, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Buğra Gülsoy'un kaleme aldığı film, Andaç Haznedaroğlu tarafından sinema perdesine taşınmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Acı Tatlı Ekşi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Acı Tatlı Ekşi filminin konusu ve oyuncuları...
Acı Tatlı Ekşi filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Başrollerini Buğra Gülsoy ve Özge Özpirinççi'nin paylaştığı film, 2017 yılında vizyona girdi. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Acı Tatlı Ekşi filmi, romantik komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Acı Tatlı Ekşi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Acı Tatlı Ekşi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
ACI TATLI EKŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Hayatınızın aşkıyla beş senelik bir ayrılık anlaşması yapmayı kabul eder miydiniz? Peki beş sene sonra yeniden karşılaştığınızda onu yine de sever miydiniz? Murat ve Duygu birbirlerine deli gibi aşıktır. Üniversiteden mezun olurken Murat, Duygu’ya evlenme teklif eder. Oysa Duygu’nun gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Beş sene sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık anlaşması yaparlar. Halbuki hayatın onlar için başka sürprizleri vardır. Senelerce akıllardan çıkmayacak modern bir aşk hikayesi anlatan Acı Tatlı Ekşi, aşk adına yapılan fedakarlıkların dokunaklı bir resmini çiziyor. Ve gerçek aşkın zamana ve hayata meydan okuduğunu yeniden gösteriyor.
ACI TATLI EKŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Özge Özpirinçci
Buğra Gülsoy
Yusuf Akgün
Füsun Demirel
ACI TATLI EKŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Acı Tatlı Ekşi filmi İzmir'de çekildi. Çekimlerin bir bölümü İstanbul'da yapılırken, Acı Tatlı Ekşi filminin asıl çekildiği yer İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi ve Urla ilçesi oldu. Acı Tatlı Ekşi filminin deniz ve sahil sahneleri de İzmir'de çekildi.