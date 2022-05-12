Koronavirüs salgını sebebiyle getirilen Covid-19 açık cezaevi izinleri ilk olarak 14 Nisan 2020 tarihinde başlamıştı. Covid-19 salgını süresince uzatılan Açık cezaevi izinleri son olarak 31 Mart tarihinde bitmesi beklenirken bir kez daha uzatılmıştı. Açık cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği ve uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...